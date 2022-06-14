Tanju Özcan: CHP, Bolu Belediye Başkanı'nı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti

17 dakika önce

Özcan'ın söz konusu toplantıda, oylamada el kaldıran Çınar'a yönelik, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri kamuoyunda tepki çekmişti.

Özcan, daha önce de katıldığı bir televizyon programında, kendisinden tüp bebek için yardım isteyen bir kadınla ilgili anısını anlatırken,'Benim bebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz' dedi… Hanımefendi dedim ben size nasıl yardımcı olabilirim o konuda… Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş…" sözleri nedeniyle de geçen yıl Eylül ayında "uyarı" istemiyle disipline sevk edilmişti.