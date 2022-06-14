Canan Kaftancıoğlu: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun parti üyeliği düşürüldü

17 dakika önce

Kaftancıoğlu, Silivri'de yaptığı açıklamada, "Esas olan ahlak, akıl, adalettir. Ve biz adalet mücadelesini ne için veriyoruz? Bu ülkede adalete susamış ve adaletsizliğe uğrayan 84 milyon için. Nerede kalmıştık? Çalışmaya devam. Hesap vermesi gerekenlerin adalet karşısında çıkması için hep beraber çalışmaya devam. İyi ki varsınız, iyi ki adaletin yanındasınız. CHP'de genel başkanımızın öncülüğünde Türkiye'ye nefes aldıracağız" demişti. -