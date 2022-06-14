Ankara'da sel: Başkent nasıl bir dere mezarlığına dönüştü?

Fundanur Öztürk, Efe Türkyılmaz ve Osman Kaytazoğlu

BBC Türkçe

14 Haziran 2022, 19:39 +03 Güncelleme 8 dakika önce

İklim kriziyle sebebiyle yaşanan ani ve şiddetli hava olayları, tüm dünyanın gündeminde. Uzmanlara göre Dünya sıcaklığının ortalama 2 derece artması, Ankara'da ani yağışlar ve sel baskınlarının giderek artması anlamına geliyor.

Öte yandan başkenti ani sel baskınlara karşı riskli hale getiren sadece iklim krizi değil: Yıllar içerisinde içerisinde üzeri asfalt ile kapatılmış, beton kanallara alınarak kanalizasyon haline getirilmiş 200'ün üzerinde dere.

İncesu, Bent Deresi, Akdere, Bülbülderesi, Hoşdere, Kavaklıdere, Çayyolu… Yüzbinlerce kişini yaşadığı bu yerleşim alanları ismini, üzeri betonla kapatılan derelerden alıyor.

Peki Ankara, sellere ne kadar hazır? Son 20 yılda kentte artan yapılaşma, sel ihtimalini nasıl etkiliyor?

Ankara'da suyun kaçacak yeri var mı ve derelerin yok olması, iklim krizinin sonuçları nasıl etkileyecek?

BBC Türkçe Ankara'nın kayıp derelerinin izini ararken, beton kanallara alınmış derelerin iklim kriziyle birlikte sel felaketlerine etkisini araştırdı.

Haber: Fundanur Öztürk

Video ve kamera: Efe Türkyılmaz