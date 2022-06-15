Dezenformasyon teklifinin ilk 15 maddesi kabul edildi: TBMM Adalet Komisyonu'nda hangi değişiklikler yapıldı?

bir saat önce

TBMM Adalet Komisyonu'nda, AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan ve kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak bilinen 40 maddelik yasa teklifinin ilk 15 maddesi, bazı değişikliklerle kabul edildi. Komisyonda görüşmelere bugün de devam edilecek.