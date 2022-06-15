Dezenformasyon teklifinin ilk 15 maddesi kabul edildi: TBMM Adalet Komisyonu'nda hangi değişiklikler yapıldı?
- Ayşe Sayın
- BBC Türkçe, Ankara
TBMM Adalet Komisyonu'nda, AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan ve kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak bilinen 40 maddelik yasa teklifinin ilk 15 maddesi, bazı değişikliklerle kabul edildi. Komisyonda görüşmelere bugün de devam edilecek.
Yasa teklifinin 5, 7, 9, 11, 14 ve 15'nci maddelerinde kısmi değişiklikler yapılırken muhalefet ve basın meslek örgütlerinin talepleri kabul görmedi.
Komisyon'da görüşmeler devam ettiği sırada Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), "AKP-MHP oy çokluğuyla adım adım yasalaştırılması yasa teklifi bizler için yeni suç yaratıyor. Oysa gazetecilik hapsedilemez!" paylaşımıyla tepki gösterdi. ÇGD'nin paylaşımında karikatürist Bülent Çelik'in gazetecileri yasalardan kafesler içinde resmettiği karikatür de yer aldı.
Komisyonda iktidar milletvekillerinin önergesiyle yapılan değişiklikler şöyle:
- Süreli yayınların çıkarılması için Basın İlan Kurumu'na beyanname verilmesi ve beyannameye dair yayının durdurulmasında İstanbul Asliye Ceza Mahkemelerinin görevlendirilmesine ilişkin maddeden, "İstanbul" ibaresi; iş yükünün ülke geneline yayılması gerekçesiyle çıkarıldı.
- Tekzip süresi 24 saate indirildi. Teklifin internet haber sitelerinin tekzipleri aldıkları en geç bir gün içinde yayınlaması ve yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi, çıkarılma kararının uygulanması veya çıkarılması durumunda bir hafta süreyle kalmasını içeren maddede düzenlemeye gidildi. Sözkonusu süre 1 haftadan 24 saate düşürüldü.
- Serbest basın kartının tanımı "geçici bir süreyle çalışmayan medya mensuplarına verilen basın kartı" olan tanımına, yurt dışında gazetecilik yapanlar da eklendi. Buna göre yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşlarına da serbest basın kartı verilebilecek.
- "Medya alanında faaliyet göstermeleri şartıyla sendikalar ile kamu yararına faaliyette bulunduğu cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilen dernek ve vakıfların yöneticilerine basın kartı verilebilmesi" hükmündeki "cumhurbaşkanı kararı" ibaresi çıkarıldı.
- Basın kartı alabilecek yabancı medya mensuplarında aranan şartlar arasında "Türkiye'de çalışma izinlerinin olması" ibaresi "6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca çalışma izinlerinin olması" şeklinde değiştirildi.
- Basın Kartı Komisyonu kararlarının İletişim Başkanı tarafından onaylandıktan sonra uygulanacağına ilişkin hüküm metinden çıkarıldı.
- Basın kartının iptaline ilişkin "Basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunması halinde Komisyon kararıyla basın kartı iptal edilir" maddesi, "Basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunması halinde ihlalin mahiyeti göz önünde bulundurularak Komisyon tarafından basın kartı sahibi uyarılabileceği gibi basın kartının iptaline de karar verilebilir" olarak değiştirildi.
Yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçtikten sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
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