DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Karma Komisyon'da

30 dakika önce

Kaynak, Twitter

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı'na ulaştı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da fezlekeyi Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale etti.

12 Haziran'da HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) çağrısıyla cezaevindeki Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılması için İstanbul Kadıköy'de yapılan "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" eylemi sırasında polis katılımcılara izin vermeyince gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yüzü görünmeyen bir kadının polise yumruk atarken çekilmiş görüntüsünü paylaştı ve o kişinin DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada bu konuya değinerek "Bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namussuzluktur." ifadelerini kullandı.

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, polis memuru Hakan A'ya yumruk attığı iddia edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekili Salihe Aydeniz'le ilgili "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan soruşturma başlattı.

Savcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir." hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi.

Başsavcılık, hazırlanan soruşturma dosyasını 15 Haziran'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan polis memuru Hakan A. da "İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Şikayetçiyim." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke, 16 Haziran günü önce Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Aynı gün içinde hem Aydeniz hem de Tunceli'de polis aracına taş attığı öne sürülen HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Tunceli milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekeler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

TBMM'ye ulaşan fezlekelerle ilgili Bozdağ, imza aşamasında şu açıklamayı yapmıştı: