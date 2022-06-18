Yeneroğlu ile polis arasında tartışma: "Maalesef bunlar artacak"

13 dakika önce

Kaynak, Medyascope

DEVA Partili İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Mayıs ayında ziyaret ettiği Ankara'daki Somaliliere ait dükkanlardan birinin tabelası kaldırılmak istenince, işletmecilere destek olmak üzere olay yerine gitti.

Cuma akşamı Ankara Kızılay'da yaşanan olayda, daha önce polis baskınlarıyla defalarca tabelası ve adı değişen Saab Cafe'nin yeni tabelasının açılış törenine polis müdahale etti.

Daha önce de Somalililerin sahibi olduğu işletmelerle ilgili baskıları TBMM gündemine taşıyan Yeneroğlu da açılıştaydı.

Açılış öncesi sokakta çeşitli güvenlik önlemleri alan polis tabelanın kaldırılmasını isteyince Yeneroğlu, polisin bu isteğinin hukuksuz olduğunu savunarak karşı çıktı.

Yeneroğlu'nun itirazı üzere emniyet amiri olduğunu söyleyen bir polisle sözlü tartışma yaşandı. Emniyet amiri, Yenereoğlu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı videoda "Senin gibi tiplerin ne olduğu belli, ahlâksız sensin lan, adam gibi konuş, milletvekiliymiş..." derken görülüyor.

Olayın ardından Yeneroğlu "O polis Türkiye'nin nasıl idare edildiğinin özeti aslında. Polisin milletvekili tehdit ettiği bir ortamda Türkiye huzur bulsun diye siyaset yapmaya çalışıyoruz. Ülkem adına utanç verici..." ifadelerini kullandı:

"Umarım Saab Cafe önünde yaşananların tamamının videosu ortaya çıkar ve polis kimliği taşıyan o kişinin devlet benim kibri içinde insanları nasıl taciz ettiğini, yüzümüze nasıl sigara dumanını üflediğini, aşağıladığını, edep bilmez bir halde senli benli konuştuğunu görürüz.

"İktidardakiler güç sarhoşluğu içinde öyle bir faşist dalganın önünü açtı ki dün yaşananlar zaten çok sıradan haller. Birçok polis siyasi amirlerinin hukuk bilmez tutumunu ve cezasızlık politikasını bildiği için vatandaşa her türlü kötülüğü yapabiliyor. Maalesef bunlar artacak. Önümüzdeki aylarda çok daha büyük kötülüklerle toplum sindirilmeye çalışılacak."

Olayın ardından DEVA Parti lideri Ali Babacan da sosyal medya hesabından "Emniyet güçleri vatandaşa hizmet etmek için vardır, saygısızlık ve hakaret için değil!" açıklaması yaptı.

Yaşanan gerilimin ardından emniyet amiri, tabelada yer alan yeşil, sarı ve kırmızı renklerinin "terör örgütünü çağrıştırdığını, o kısımların beyaza boyanması halinde tabelanın yerinde kalabileceğini" söylemesi üzerine tabelanın bir kısmı beyaz renge boyandı.

Yeneroğlu, daha sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda tabelanın tamamının beyaza boyandığını gösteren görseli paylaştı ve "Yine zorbalık kazandı." yorumunu yaptı.

Somali uyruklu işletmeci: Ben Türk olarak burada çalışamıyorum

Polisin tabela asılmasına müdahale ettiği dükkanın sahibi Somali uyruklu Mesaret isimli kadın, türk vatandaşı olduğunu ancak çalışmasına izin verilmediğini savundu: