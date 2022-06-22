Okan Buruk: Galatasaray, 48 yaşındaki teknik direktörle görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

6 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Okan Buruk, Başakşehir ile Türkiye şampiyonluğu yaşadı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'la görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Türk basınında yer alan bazı haberlere göre Buruk'un Cuma günü resmi imzayı atması bekleniyor.

48 yaşındaki Buruk, daha önce çalıştırdığı Medipol Başakşehir'le 2019-20 sezonunda Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

12 sezon futbolcu olarak formasını giydiği takımının başına geçen Okan Buruk, yaklaşık bir ay önce NTV'ye verdiği röportajda, "Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayı kendime yakıştırıyorum ve istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Buruk'un Galatasaray macerası

Galatasaray'ın 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadrosunda yer alan Okan Buruk, o dönem önemli Türk oyuncular arasında gösteriliyordu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Okan Buruk, Galatasaray'ın 2000 senesinde Arsenal'le oynadığı UEFA Kupası finalinde forma giydi.

Okan Buruk altyapısında yetişip aralıksız 10 sezon formasını giydiği Galatasaray'dan 2001'de ayrılarak, Emre Belezoğlu ile birlikte İtalya'da Serie A'nın önde gelen takımlarından Inter'e transfer oldu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Buruk, Inter formasıyla

Üç sezon Inter forması giydikten sonra Türkiye'ye dönen Buruk, bu kez Beşiktaş için top koşturdu. İki yılın ardından yeniden Galatasaray'ın yolunu tuttu ancak futbolculuk kariyerini, daha sonra Başakşehir adını alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da sonlandırdı.

Öte yandan 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türkiye'nin kadrosunda da yer alan Buruk, futbolcuyken tamamı Galatasaray'da olmak üzere yedi Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Kaynak, Getty Images

Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyeri

Okan Buruk, futbolculuk serüvenin ardından kariyerine Türkiye milli takımında yardımcı antrenörlük göreviyle başladı.

Ardından sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Rizespor'u çalıştırdı.

Buruk, 2017/18'de Akhisarspor'la da Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Kaynak, Getty Images

O dönem Galatasaray'ın başında olan sarı-kırmızılı kulübün efsane hocası Fatih Terim, o sezon yarı finalde takımını eleyen Buruk'tan övgüyle bahsetti ve "Okan Buruk Galatasaray'ın önemli oyuncularından bir tanesiydi, şimdi de Türkiye'nin önemli hocalarından bir tanesi. Okan Hoca, artık hoca diyoruz, inşallah ileride daha çok finaller oynar, bizden de başarılı olur" dedi.

Buruk, son olarak da 2018/19 sezonunda Başakşehir'in teknik direktörü oldu.

İlk sezonunun sonunda bu kulüple şampiyonluk kupasını kaldırma başarısını gösteren Buruk'un takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunu lider tamamladı, ikinci turda Sporting Lizbon'u eledi. Son 16 turunda ise FC Kopenhag'a karşı ilk maçta sahadan 1-0 galip ayrılmasına karşın, rövanş maçında 3-0 yenilen Başakşehir Avrupa'ya veda etti.

Ancak bir sonraki sezona beklendiği gibi parlak başlamayan Medipol Başakşehir, Buruk'la yolları ayırdı.

Teknik direktör olarak Süper Lig kariyeri boyunca 192 maça çıkan Buruk, bu maçlardan 72 galibiyet ve 73 mağlubiyet aldı, 47 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Transfermarkt verilerine göre Buruk'un ligteki maç başına puan ortalaması ise 1,37.

Galatasaray ise geçtiğimiz sezonu 52 puanla 13'üncü sırada tamamladı. Sezona Fatih Terim yönetiminde başlayan sarı kırmızılı takım, düşme potasına da oldukça yaklaşmış ve ardından deneyimli çalıştırıcının görevine son vererek, Katalan teknik direktör Domenec Torrent ile anlaşmıştı.

Torrent ile 18 maça çıkan Galatasaray, 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrılmıştı.