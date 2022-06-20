HSK yaz kararnamesi yayımlandı: 33 ile yeni başsavcı atandı, 5426 hakim ve savcının görev yeri değişti

20 dakika önce

Kaynak, DHA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesini yayımladı. Kararname 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsarken, 33 ilin de başsavcıları değişti.

HSK, hakim ve savcılara atama kararlarıyla ilgili tebligatın 1 Temmuz'dan itibaren gönderileceğini duyurdu.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Yeldan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Gezi Parkı davasındaki kararlara muhalefet şerhi düşen hakim Kürşad Bektaş ise Tokat'ın Turhal ilçesine görevlendirildi. Bektaş davada sanıklar için beraat talep etmiş; Gezi Davası dosyasında dinlemelerden başka delilin olmadığını, dinlemelerin de hukuka aykırı kararla yapıldığını vurgulamıştı. "Üstelik hukuka uygun kabul edilseler bile somut kanıtlarla desteklenmiyor. Dosyada mahkûmiyet için yeterli delil yok. Beraat verilmeli" demişti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir de Kahramanmaraş Hâkimliği'ne görevlendirildi. Demir, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi davasında karara şerh düşmüştü.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

Antalya Başsavcısı Halil İnal, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz Kayseri Başsavcılığı'na, Yargıtay Savcısı Ali Yeldan ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

Kaçakçılık ve örgütlü suçlardan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atandı. Tufan, Ankara'da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı soruşturmasını da yönetiyordu.

2016 yılında Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik Gülen yapılanması soruşturması yaparken "FETÖ üyeliği suçlaması"yla yargılandığı belirtilen Malatya Cumhuriyet Savcısı Murat İnam, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği'ne atandı.

Emre Belözoğlu'na Gülen yapılanması üyeliği soruşturmasında takipsizlik veren Sivas Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü yeniden İstanbul'a atandı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nda göreve getirildi.

Adnan Oktar Grubu'na yönelik iddianameyi hazırlayan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu, Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi oldu.