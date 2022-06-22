Texas'ta silahlı saldırı sonucunda 21 kişinin öldüğü okul yıkılacak

34 dakika önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Okulun ne zaman yıkılacağına dair herhangi bir takvim açıklanmadı.

ABD'nin Texas eyaletindeki Uvalde şehrinin belediye başkanı, 19 öğrenci ve iki öğretmenin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının gerçekleştiği okulun yıkılacağını söyledi.

Belediye meclisi toplantısında konuşan Don McLaughlin, okulun ne zaman yıkılacağına dair bilgi vermedi.

McLaughlin, "Anladığım kadarıyla, ki bunu müfettişle de konuştum, okul yıkılacak. Öğrencilerden ya da öğretmenlerden bu binaya geri dönmelerini asla isteyemezsiniz" dedi.

Saldırıya uğrayan Robb İlkokulu'nda ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda okuyan 600'e yakın öğrenci bulunuyor.

Geçtiğimiz ay yerel basına konuşan Eyalet Senatörü Roland Gutierrez, ABD Başkanı Joe Biden'ın okulun yıkılmasını önerdiğini söyledi.

Daha önce de Connecticut'ta silahlı saldırıya mağruz kalan Sandy Hook İlkokulu yıkılmıştı. 2012 yılında gerçekleştirilen saldırıda altı ve yedi yaşlarında 20 öğrenci ve altı personel vurulmuştu. Aynı araziye yeni bir okul inşa edilmişti.

Eyaletin kamu güvenliği şefi, Salı günü yaptığı açıklamada, saldırganı binaya girmesinin ardından üç dakika içerisinde durdurabilecek kadar polisin orada bulunduğunu belirtti. Ancak polis, bir saatten fazla bir süre sınıfların dışında bekledi.