Mahmut Ustaosmanoğlu: İsmailağa Cemaati lideri 93 yaşında hayatını kaybetti

23 Haziran 2022, 09:09 +03

Mahmut Ustaosmanoğlu bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

İsmailağa Cemaati de, Ustaosmanoğlu'nun yaşamını yitirmesi sonrası bir açıklama yaptı.