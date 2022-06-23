Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi 6. kez yüzde 14'te sabit tutuldu

23 Haziran 2022, 14:01 +03 Güncelleme 25 dakika önce

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu. Böylece TCMB, üst üste altıncı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu.

TCMB daha önce Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlamış, politika faizi 4 ayda 500 puan düşürülerek yüzde 19'dan yüzde 14'e çekilmişti.

2022 yılında ise yüzde 14'lük politika faizi değişmedi.

Bugünkü PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır" denildi.

'Liralaşma stratejisi'

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

"Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir."

"TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı Merkezi Yönetim Ek Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu oturumuna katılmıştı.