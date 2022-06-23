Ek bütçe TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

6 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis'e sunulan ek bütçe yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranının, bu ayki enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşeceğini belirterek, "Memur maaşlarına yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hafta başında TBMM Başkanlığı'na sunulan "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

Görüşmelerde, milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Nebati, 2022 yılında faizin, bütçenin yüzde 11,6'sını oluşturduğunu, önceki iktidarlar döneminde bu oranın yüzde 43,2 olduğunu söyledi.

Komisyonda kabul edilen ek bütçe teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta görüşülmesi bekleniyor.

Ek bütçenin uygulanabilmesi için 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Muhalefet milletvekillerinin, ek bütçeden sosyal kesimlere yeterli kaynak aktarılmadığı eleştirilerine ise Nebati, kamu çalışanlarına 216,9 milyar lira ayrıldığını söyledi.

Nebati, "20 yıldır yaptığımız gibi bu yıl da çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" görüşünü savundu.

'Kümülatif artış yüzde 83'e ulaşacak'

Bakan Nebati, memur ve emekli maaşları ile ilgili artış oranının ise Haziran ayı enflasyonu ile netleşeceğini ifade etti:

"Temmuz'da yapılacak artış Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile kesinleşecek olup yaklaşık yüzde 40 oranında artış olacağını öngörmekteyiz. Bu kapsamda, 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında yapılacak kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır."

Nebati, emekli aylıklarıyla ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Temmuz'da emeklilerimizin aylıklarında yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. Bu kapsamda, 2022 yılında memur emeklilerimizin aylıklarında yapılacak kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarında yapılacak kümülatif artış ise yaklaşık yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarındaki artışın bütçeye ilave etkisi yaklaşık 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış da dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar lira olarak teklif edilmiştir."

Nebati, tarımsal amaçlı ödemelere 2022 yılı bütçesinde ayrılan 57,6 milyar liralık kaynağa ek olarak 46,4 milyar lira ödenek ayrıldığını belirterek, "Bu kapsamda 2022 yılında tarıma ayırdığımız toplam kaynak 104 milyar liraya yükselmiş olacaktır" bilgisini paylaştı.

Doğal gaz yüzde 81 sübvanse edildi

Nebati, artan doğal gaz fiyatları ile ilgili de tüketicinin yüzde 81 oranında sübvanse edildiğini söyledi: