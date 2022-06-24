Marmaris'te yangın: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, 4 bin 813 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanın yandığını açıkladı

24 Haziran 2022, 09:32 +03 Güncelleme 8 dakika önce

Kaynak, Reuters

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda Pazartesi akşamı başlayan yangın devam ediyor. Yangın İçmeler mahallesine doğru ilerliyor. Dumanlar Marmaris ilçe merkezine ulaştı. Datça-Marmaris karayolu trafiğe kapatıldı.

FOX TV'ye konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Son 12 saatte 180 hektar orman yandı. Bunu belirleyebilmek için 250 futbol sahası büyüklüğünde bir alan dün yandı. Toplam olarak 3 bin 417 hektar bu da 4 bin 813 futbol sahası büyüklüğünde" dedi.

Gürün, bunların uyduların termal kameralarından tespit edilen rakamlar olduğunu söyledi.

"Şu anda 2-3 ayakta yürüyor yangın" diyen Gürün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşilbelde'ye doğru önce giden zayıf bir ayak var, ikinci arkadan gelen güçlü bir ayak var. Bir de Okluk Koyu'na giden üçüncü ayak var. Yeşilbelde'ye giden arka arkaya geliyor, Okluk Koyu'na doğru giden tek boyut olarak geliyor...Rüzgâr çıkıncaya kadar elimizdeki araç gereçlerle müdahale edilmesini temenni edelim."

Katı atık depolama tesisi yakınında güvenlik koridoru açıldı

Alevlere gece boyunca karadan çok sayıda ekip ile müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar geldi. Orman ve itfaiye ekipleri dün alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Meteorolojik verilere göre rüzgârın hızının 09.00-16.00 arasında saatte 30-40 km'ye çıkacağı öngörülüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden gece yapılan açıklamada da yangının Yeşilbelde Mahallesi'ne doğru ilerlediği belirtilmişti.

Kaynak, Reuters

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) açıklamasına göre 48 helikopter ve 13 uçak ile Emniyet ve Jandarma'ya ait 20 TOMA alevlere müdahale ediyor.

Kaynak, Reuters

Soylu: Şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın sahasını gece havadan inceledi.

Soylu dün yaptığı açıklamada, "1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli suçunu itiraf etti. Olay yerinde 2 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında" demişti.