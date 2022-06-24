İsmailağa Cemaati: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı, cemaatin yeni lideri Hasan Kılıç

49 dakika önce

Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Ustaosmanoğlu için "İlim, irfan ve hikmet sahibi alimimizi son yolcuğuna uğurluyoruz. Fatih İmam Hatip'te öğrenciyken kendisini dinlerdik" dedi.