İsmailağa Cemaati: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı, cemaatin yeni lideri Hasan Kılıç
İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ustaosmanoğlu'nun naaşı Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Ustaosmanoğlu için "İlim, irfan ve hikmet sahibi alimimizi son yolcuğuna uğurluyoruz. Fatih İmam Hatip'te öğrenciyken kendisini dinlerdik" dedi.
Erdoğan, 1965-66 yıllarında İsmailağa Camii'nde cuma namazlarına gittiğini, Ustaosmanoğlu'nun sohbetlerine katıldığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de cenaze törenine katılanlar arasındaydı.
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Cenaze namazını Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırırdı.
Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Fatih Camii'ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı.
Cenaze töreninde gazetecilere akreditasyon uygulandı.
İsmailağa Cemaati, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine kadınların katılmamasını istemişti.
Ahmet Ustaosmanoğlu, cemaatin yeni liderinin babasının vasiyeti gereği "Hasan Efendi" olarak anılan Hasan Kılıç olacağını söyledi.