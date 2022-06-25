Pınar Gültekin cinayeti davası: Mahkeme, Cemal Metin Avcı'ya verilen cezayla ilgili gerekçeli kararı açıkladı

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Kaynak, DHA

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasıyla ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

Temmuz 2020'de Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Avcı'nın önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, ardından "haksız tahrik" indirimi uygulanarak cezanın 23 yıla indirilmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da tepkilerin ardından "haksız tahrik" olayının tartışmaya açılması gerektiğini söylemişti.

Gerekçeli kararda, Avcı'nın Gültekin'i yakma amacının "eziyet çektirmeye yönelik olmadığı", "cesedi ve delilleri yok etmeye yönelik olduğu" belirtildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, gerekçeler için "hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir" diyerek tepki gösterdi.

Gerekçeli kararda, "Sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmedeki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulün cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde mahkeme sonuç cezaya etkisi olmamakla birlikte koşulları oluşmadığından söz konusu unsurun somut olayda gerçekleşmediğini kabul etmiştir" denildi.

Mahkeme heyeti, Pınar Gültekin'in katil Cemal Metin Avcı'yı 'tehdit ettiğini' ifade ederek haksız tahrik indiriminin gerekçesini şu sözlerle anlattı: "Cemal Metin'in de maktulün söz konusu haksız fiil içeren davranışlarından duyduğu öfke ile maktule yönelik söz konusu suçu işlediği dikkate alındığında haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının tamamının gerçekleştiriği kuşkuya yer verilmeyecek şekilde sabittir."

'Hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz'

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, gerekçeli kararın henüz kendilerine tebliğ edilmediğini söyledi.

Basına yansıyan haberler üzerine zorunlu bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirten Epözdemir, karara tepki gösterdi.

Epözdemir, "Bahsi geçen karar hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir. Gerekçe kendi içerisinde ciddi çelişkiler barındırmaktadır. Mahkemenin gerekçesi, dosya münderecatı ve delil durumuyla örtüşmemektedir... Hem beraat gerekçeleri hem haksız tahrik gerekçeleri hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir" ifadelerini kullandı.