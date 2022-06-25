Cumartesi Anneleri'nin 900. hafta eylemine polis müdahale etti, gözaltılar var

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Cumartesi Anneleri, kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması talebiyle her hafta düzenledikleri oturma eylemlerinin 900'üncüsünü İstanbul'da Galatasaray Meydanı'nda yapmak için toplandılar. Polis, toplanan kitlenin meydana çıkmasına ve açıklama yapmasına izin vermedi.

Eyleme İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin ve Öztürk Türkdoğan, HDP İstanbul Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Zeynel Özen, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak, CUmartesi Anneleri

Eylem öncesi Galatasaray Meydanı'na çıkan ara sokaklar zırhlı araç, gözaltı araçları ve barikatlarla kapatıldı.

Kaybettikleri yakınlarının fotoğrafları ve ellerinde çiçeklerle meydana kadar yürüyen kitleyi polis engelledi.

Galatarasay'a gitmek isteyen kitleyi çembere alan güvenlik güçlerinin gazetecileri çemberden çıkarıp bir koridor oluşturarak bazı katılımcıları gözaltına aldığı bildirildi.

İHD Genel Merkezi'nin Twitter hesabında paylaşılan bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında İHD Eş Başkanları Eren Keskin ve Öztürk Türkdoğan ile İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri'nin yanı sıra bazı kayıp yakınları ve 'Cumartesi İnsanları' da bulunuyor.

Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapmasına 700. haftadan sonra izin verilmedi.