AKP, ek gösterge ve öğrenci affını da içeren torba teklifi TBMM Başkanlığı'na sundu

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

12 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), ek gösterge ve öğrenci affını da içeren torba yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. 57 maddelik yasa teklifi, halen 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 3 bin liraya çıkarılmasının yanı sıra, kısmi imar affı da içeriyor. Teklif, halen cumhurbaşkanlığı maaşına endeksli olan emekli milletvekillerinin maaşının da 9000 ek göstergeye göre hesaplanmasının yolunu açıyor.

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler'in ilk imzacısı olduğu yasa teklifi, tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinin artırılarak yeniden düzenlenmesini öngörüyor. Tüm memurlara 600 ek gösterge verilmesini içeren yasa teklifi ile kamu görevlilerinin göstergeleri buna göre yeniden düzenleniyor.

Teklif ile polis, hemşire, uzman çavuş ve din görevlilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarılıyor. Genel idare hizmetleri sınıfında yer alan en yüksek ek gösterge 9000 ile Diyanet İşleri Başkanı olurken, bakan yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın ek göstergesi 8 bine yükseltiliyor ve bunu 7800 ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri izliyor.

Teklifin yasalaşması halinde ek gösterge düzenlemesini içeren maddeleri 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Öğrenci affı

Yasa teklifi ile üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere af getiriliyor.

Buna göre yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken, ilişiği kesilenler veya kayıt hakkı elde ettiği halde kaydını yaptırmamış olan öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın eğitimlerine devam etme yolu açılıyor.

Aftan, hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrenciler yaralanabilecek.

Aftan istisna olanlar

Ancak terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkum olanlar, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca, milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği veya irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler aftan yararlanamayacak.

Aftan yararlanan öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecekler.

Teklif ile getirilen diğer önemli düzenlemeler şöyle:

Hukuk fakültesi öğrencilerine getirilen hukuk mesleğine giriş sınavı ile hakim ve savcı yardımcılığı sınavları koşulu da esnetiliyor. Buna göre 31 Mart 2024'ten önce hukuk fakültelerinden mezun olanlardan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda veya İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olma koşulu aranmayacak.

Halen 2 bin 500 lira olan emekli aylığı alt sınırı 3 bin liraya çıkarılıyor. Bu düzenleme Temmuz ayından itibaren maaşlara yansıyacak.

Noterlik Yasası'nda yapılan değişiklikle, halen bir noterliğe ancak o noterlik sınıfından atama yapılması kuralı, yeni noterlik açılmasını zorlaştırdığı gerekçesiyle esnetiliyor. Teklifle, yeni noterliğe, ilgili noter sınıfından başvuru olmadığı taktirde, bir alt sınıfta bulunan noterler de başvuru yapabilecek.

Siyasi Partiler Yasası'nda yapılan değişiklikle, siyasi partilerin yasal gelirlerinin tahsilatının banka ve elektronik ortam aracılığıyla yapılması halinde tahsilat veya gelir makbuzu düzenleme zorunluluğu kaldırılıyor.

İmar affı da teklifte

İmar Yasası'nda yapılan değişiklikle, inşaat ruhsatı alınan ve buna göre yapılmasına karşın kullanma izni verilmeyen veya alınamayan binalara geçici olarak elektrik ve su aboneliği yapılabilmesine ilişkin süre 1 Temmuz 2022'ye kadar uzatılıyor. Madde ile ayrıca, elektrik ve su aboneliği için inşaat ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma koşulunun 31 Aralık 2021'den önce yapılmış binalar için aranmayacağı hükmü düzenlenerek, kısmi imar affı da getirilmiş oluyor. Halen bu istisna, 2004 yılından önce yapılmış olan binaları kapsıyor.

Açık cezaevinde bulunup da kamu kurum ve kuruluşlarında barındırılmak suretiyle çalışacak hükümlüler için "istekli" olma koşulu getiriliyor. Ayrıca bu hükümlülere ödenecek gündelik ücret miktarı düzenlenirken, sigorta primlerinin çalıştıkları kurum tarafından ödenmesi öngörülüyor.

Otoyollardan kaçak geçiş yapanlara cezalar yeniden düzenleniyor

Otoyollardan kaçak geçiş yapan araç sahiplerine, 15 gün içinde ödeme yapmaları durumunda ek ceza uygulanmayacak. 15 günden sonra, 45 günden önce ödeme yapılması halinde geçiş ücretinin katı kadar, 45 günden sonra ise geçiş ücreti ile birlikte 4 katı kadar ceza uygulanacak.

Emekli milletvekili maaşı 9000 ek göstergeye göre hesaplanacak