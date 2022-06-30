RTÜK Üyesi Taşcı: Lisans başvurusu yapmayan DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi’nin erişimi engellendi

30 Haziran 2022, 22:19 +03 Güncelleme 21 dakika önce

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşcı, lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle Deutsche Welle (DW) Türkçe ve Amerika'nın Sesi'nin (VOA) Türkiye'deki erişimlerine RTÜK Başkanlığının istemi üzerine mahkeme kararıyla kısıtlama getirildiğini söyledi.

Taşcı karara "İşte basın özgürlüğü ve ileri demokrasi" diyerek tepki gösterdi.

İki haber sitesine de erişim sağlanamadığı görüldü.

VOA kısıtlama kararını sosyal medya hesabında duyurdu. DW Türkçe'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası karara "Sansüre hayır" diyerek tepki gösterdi.

İnternet yayınlarına RTÜK denetimi nedir?

RTÜK daha önce aldığı bir kararla Türkçe yayın yapan uluslararası haber sitelerinin denetleneceğini bildirmişti.

Karar doğrultusunda Amerika'nın Sesi ve DW Türkçe'den lisans başvurusu yapmaları istenmişti.

Yönetmeliğe göre internet üzerinden radyo, televizyon veya isteğe bağlı yayıncılık yapan tüm mecralardaki içerikleri RTÜK denetliyor, yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekiyor.

Düzenlemeyle Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonları RTÜK'ün denetimi altına alındı ancak o dönemde uzmanlar YouTube üzerinden yayın yapan içeriklerin de RTÜK tarafından denetlenebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.