Erdoğan: İsveç ve Finlandiya sözlerini tutarsa NATO üyelik onayını parlamentomuza göndeririz

12 dakika önce

Kaynak, DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ardından yaptığı basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın mutabakat muhtırasında verdiği sözleri tutmaması halinde Türkiye'nin e bu iki ülkenin NATO üyeliklerini Parlamento'da onaylamayabileceğini söyledi. Verilen taahhütlerin "hassasiyetle izleneceğini" belirtti.

Basın toplantısının başında "İmzalanan mutabakat muhtırasını Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığının bir işareti olarak görüyoruz. Bu bir başlangıçtır, asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir. Bundan sonraki süreçte muhtırada kayıtlı olan hususların uygulamasını hassasiyetle takip edeceğiz" diyen Erdoğan'a, iki ülkenin muhtıranın gereklerini yerine getirmemesi halinde Türkiye'nin onay aşamasında tekrar veto hakkını kullanıp kullanmayacağı soruldu.

Erdoğan, "Parlamentomuzdan biz bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez" yanıtını verdi:

"Önce İsveç ve Finlandiya'nın üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım, ki bu zaten metinde yerini alıyor. O zaman biz de bunu parlamentomuza göndeririz. Bunlar yerine getirilmezse bunu tabii parlamentomuza gönderilmesi söz konusu değil. Biliyorsunuz Makedonya 11 artı 9, 20 yılda NATO'ya girebildi. Bu iş öyle süreci çok çabuk işleyen, ben istedim oldu süreci değildir. İsveç ve Finlandiya da bunu biliyor, bunun bilinci içerisinde bu adımları atacaklardır.

"Öncelikle PKK, PYG, PYD, FETÖ, bu terör örgütlerinin silinip atılması lazım, bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri de bir an önce bitirmeleri lazım."

Erdoğan açıklamasında, mutabakat metninde isim olarak geçmese de "PYD, YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü" verildiğini söyledi.

Finlandiya'dan bir gazetecinin "Eğer Finlandiya terörist olarak adını verdiğiniz kişileri iade etmezse NATO üyelik sürecini durduracağınızı mı söylüyorsunuz" sorusuna da Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Ben bana verilen söze bakıyorum. Eğer verilen söz yerine gelmezse o zaman sözleşmede ne varsa onun gereğini yerine getiririz. Siz şimdi bu teröristleri bize vereceğinize söz veriyorsunuz, yasaları değiştirme sözü veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse, kusura bakmayın. Verilen söz yerine gelecek. İsveç de aynı şeyi söyledi, Finlandiya da aynı şeyi söyledi. Erdoğan da verilen sözünü tutmazsa Erdoğan'a da gereken hesabı sorun."

"73 teröristin iadesi için söz verildi"

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı üçlü muhtırayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in 73 teröristin iadesi için söz verdiğini söyledi.

İsveç'in daha önce "60 terörist iadesi sözünü verdiğini", son müzakereler sırasında bu sayının 73'e çıktığını söyleyen Erdoğan, muhtıra ile ilgili "Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir" dedi.

Bunun "terörle mücadele" ve "savunma sanayisinde ambargoların kaldırılmasıyla iş birliklerinin güçlendirilmesi" konularında somut adımlar atılmasını öngördüğünü söyledi.

"Şu anda cezai bir durum olmadıktan sonra cezaevinde gazeteci yok"

Freedom House ve Uluslararası Af Örgütü adına soru sorduğunu söyleyen bir gazetenin Türkiye'de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusundaki meselelerini dile getirdi, "Binin üzerinde insan hakları aktivistinin cezaevine girdiğini" söyledi. "Sizin liderliğinizde Türkiye NATO üyeliğine uyuyor mu?" diye sordu.

Erdoğan, "Freedom House öncelikle kendisini sorgulaması lazım" yanıtını verdi:

"Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Şu anda Diyarbakır anneleri 1200 gündür HDP kapısı önünde evlatlarını bekliyor. Nerede bu Freedom House? Önce gelsin bir Diyarbakır annelerini ziyaret etsinler. Bu evlatları kaçıran PKK'lılar, YPG'liler bunu özgürlük adına mı yapıyor? Benim özgürlük alanım, sizin özgürlük alanına kadardır. Bu anlayışla bunu sürdürürsek netice alabiliriz."

Gazetecinin "Cezaevine attığınız gazeteciler, insan hakları aktivistleri hakkında ne diyeceksiniz?" sorusu karşısında Erdoğan şunları söyledi:

"Benim ülkemde şu anda cezai bir durum olmadıktan sonra hukuk noktasında herhangi bir cezai yaptırıma muhatap olmadıktan sonra gazeteci, kalemşör, fikir, bunlardan cezaevlerinde olan yok. Hepsi bunların sadece bir dezenformasyon. Bunları da biz yutmayız."

Afganistan'da terörle mücadele planı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da Türkiye ve NATO'nun terörle mücade planlarıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

"Bizim burada 1000'e yakın askerimiz vardı, NATO ve ABD ile birlikte orada ciddi manada bir mücadele verdik" diyen Erdoğan "Afganistan'daki yeni sürece katkıda bulunma arzusuyla", Kabil Havalimanı'nın işletilmesini Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ele alabileceklerini söyledi.

Erdoğan ayrıca, "Terörist noktasında, belgeleriyle beraber şiddete başvurmanın yanı sıra birçok kişiyi öldürmüşler. Bu öldüren insanların hala terörle alakası yoktur deniliyorsa bizim o ülkenin yasalarına güvenmemiz söz konusu değil. İstihbarat örgütümüzün verdikleri belgelerle bu kişilerin bize iadesini isteriz, bu belgeler olmadan zaten biz iade talep etmeyiz" dedi.

"Siyasette 24 saatte çok şey değişir"

Kaynak, DHA

Basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin İstanbul'da toplanmasını hatırlatarak, "Ben istiyorum ki bundan sonraki süreçte de bunu hızlandırarak devam ettirelim. Hele hele tahıl krizinin olduğu bir dünyada biz bunları çıkarabilirsek inanıyorum ki tahılın ulaşmadığı yerlerde bunun sıkıntısını çekenler rahatlayabilirler" dedi.

Suriye operasyonu ile ilgili soruya ise, "Uluslararası camianın anlamayacağı bir operasyonu yapmayız. Uluslararası camianın anlayacağı dilden, onların anlayacağı operasyonları yaparız. Türkiye bu konuda ciddi tecrübelere sahiptir, hiç endişe etmeyin" yanıtını verdi.

Erdoğan, Joe Biden ile gerilen ve son olarak NATO toplantısında tekrar düzelen ilişkileriyle ilgili ise, "Siyasette dün dündür bugün bugündür" dedi, "Siyasette 24 saatte çok şey değişir" şeklinde devam etti.

"Burada bir çelişki var: Demokratlar, Cumhuriyetçiler. Her iki taraftan da belli bir desteği almak gerekiyor. Sayın Biden kendinden emin, ben buna inanıyorum. Temennim odur ki dostluğumuza dayanışmamıza yakın bir neticeyi çıkaralım."

"Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz"

Erdoğan Yunanistan'la gerilen ilişkilere dair ise, "Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz. 147 kez hava sahamızı ihlâl eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır" dedi.