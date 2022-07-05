Kadir Şeker davası bugün Konya'da görülecek, tahliye kararı verilebilir

18 dakika önce

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Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'ya şiddet uyguladığını iddia ettiği Özgür Duran'a engel olmak isterken, Duran'ı öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve bu karar Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker bugün yerel mahkemeye çıkarılacak.

Olay 5 Şubat 2020'de Konya'nın Kosova Mahallesi'nde bir parkta gerçekleşti. Kadir Şeker tartışma sesleri duydu ve Ayşe Dırla'nın şiddet gördüğünü düşünerek buna engel olmaya çalıştı.

Şeker'in aktardığına göre Duran ve Şeker arasında yaşanan kavgada Şeker, üzerindeki bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı.

Şeker'e "kasten adam öldürme" suçundan açılan ve Ekim 2020'de 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ömür boyu hapis cezası kararı verilmiş; bu ceza, suçun "haksız tahrik" altında işlendiği gerekçesiyle önce 15 yıla, ardından duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilmişti.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi 15 Haziran 2022'de, Kadir Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararın bozulmasını istemiş, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip dosyayı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri göndermişti.