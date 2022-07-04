Enflasyon 1998'den beri en yüksek düzeyde: Yüzde 78,62

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu. Bu son 24 yılın en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'e göre ay bazında Haziran ayı enflasyonu ise yüzde 4,95 olarak gerçekleşti.

Kurumun açıkladığı verilerde yıllık TÜFE'ye göre sekiz ana grubun daha düşük, dört ana grubun daha yüksek değişim gösterdiği görülüyor.

Buna göre, yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu

ENAG'a göre enflasyon yüzde 175,55

Enflasyon Araştırma Grubu ise Haziran ayı enflasyonunu yıllık yüzde 175,55 olarak duyurdu. ENAG'a göre aylık bazda ise enflasyon yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en düşük aylık artışın yüzde 0,8, aylık en fazla yükselişin ise yüzde 16,51 ile konut kaleminde gerçekleştiğini belirtti.

Reuters anketine göre de enflasyonun Haziran ayında yüzde 78'i geçmesi bekleniyor; enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 70'in biraz altına gerileyeceği tahmin ediliyordu.

Bu, enflasyon oranının yüzde 80,4 olduğu 1998'den bu yana görülen en yüksek oran.

Citigroup tarafından yapılan bir analize göre enflasyon Kasım ayına kadar yıllık yüzde 80 seviyelerinde takip edecek. Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 65'lere gerileyecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir" demişti.

Mayıs ayında enflasyon oranı yüzde 73,5 olarak açıklanmıştı.

20 ekonomide en yüksek enflasyon Türkiye'de

Bloomberg HT'nin haberine göre Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinde açık ara en yüksek enflasyona sahip ülke.