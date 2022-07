Davutoğlu: Kolay zafer inancı, muhalefetin yumuşak karnı

"Sanki Türkiye'nin kurtuluşu bir kişinin belirlenmesine bağlı"

"Geçiş sürecinin ne kadar süreceğine millet karar verecek"

"Gücün insanları nasıl bozduğunu gördüm"

Evet. Herkesin bu konuda görüşleri farklı olabilir ama şu konuda ortaklaşıldı. Bizim bugün bağlayıcı bir şey söylememiz, oluşan parlamento sistematiğinde anlamsız hale gelir. Biz, 5 yıl, 2 yıl içinde geçeceğiz desek. Ama parlamentoda 360'ı bulamamışsak bunu şimdiden söylenin anlamı yok. Yok, 5 yıl sonra geçeceğiz, desek parlamentoda 360' ı bulduğumuzda bizim 5 yıl sonra dememizin bir anlamı var mı? Bence bir anlamsız tartışma. Bizim şimdiden halka şunu dememiz lazım. Biz bir an önce bu sistemi değiştirmek istiyoruz, bize 360'yı verin, biz buradan bir an önce geçelim. Eğer dersek ki 5 yıl eskisi gibi devam edecek, o zaman halk cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin devam edeceği kanaatine kapılır. Türkiye bir 5 yıl daha bu sistemi kaldıramaz, en iyi cumhurbaşkanı olsa da kaldıramaz. Ancak burada süre ne kadar olursa olsun, ortak bir yönetimi herkesin benimsemesi lazım. Yani şöyle bir kanaat eskiden beri söylüyorum, birileri rahatsız oluyor, yine söylüyorum; Tayyip Erdoğan'ın sahip olduğu yetkileri aynen kullanacak yeni bir isim seçmeyeceğiz biz. Böyle bir şey vahim bir hata olur. Ben o gücün insanları nasıl bozduğunu gördüm. Aynı gücü bir başka bir insana kontrolsüz şekilde devretmeyiz. Veya devredilecekse o masada biz olmayız. Hepimiz bir anlamda kendi iddiamızdan vazgeçerek masaya oturduk. Siyaset içinden birisinin olması gerektiğinin doğru olduğunu söyledim ben. Ama nitelikleri önemli ve şunu kabul etmesi lazım, "ben tek başına bu ülkeyi yönetmeyeceğim, bu masa birlikte yönetecek, bir konsensusla mutabakla yönetme kültürünü yerleştireceğiz." Türkiye'de cumhurbaşkanı şu veya bu kampanyayla seçilecek değil, popülizmle de seçilecek değil.

"Rövanşizm peşinde koşan kesimler var"

"A planımız ortak aday"

"Cumhurbaşkanı ateşten gömlek giyecek, bir gücü kullanarak giymeye kalkarsa, kendini de ülkeyi de yakar"

"İktidar taktik hamle yapıyor, biz boşa çıkarıyoruz"

"Erdoğan'ın aday olabilmesi için mutlaka erken seçime gitmesi gerekiyor"

6'lı masaya yeni isim: Yeni isim bence iyi olur

Erken seçim: Bahçeli'den her an bir hamle bekliyorum

Ben hep şunu söylerim, Türkiye'de biz iki şeyi bilemeyiz; bir ecelimizin ne zaman geleceğini, iki sandığın önümüze ne zaman geleceğini. Dolayısıyla, ecele her an gelebilecekmiş gibi insanın hazır olması lazım. Siyasi partilerin de sandık her an önüne gelecekmiş gibi hazır olması lazım. Ama ben sayın Erdoğan'ın son ana kadar gücünü kullanmaya çalışacağı kanaatindeyim. Bir de uzun süre iktidara sahip olanlar genellikle bir yanılsama içine girerler. Sanki biraz sonra işler düzelecekmiş gibi. Burada iktidarın seçim konusundaki kırılgan taşı sayın Bahçeli'dir. Son iki seçim, yani 2002 ve geçen seçim sayın Bahçeli'nin psikolojisine ayarlı seçimler oldu. Yine benzer sürpriz yapabilir. Sayın Erdoğan, döneminin sonuna kadar beklemeyi uygun görse bile sayın Bahçeli'den her an bir hamle ben bekliyorum. Ama biz parti olarak hemen seçim diyoruz.