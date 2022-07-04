Türkiye, Haiti Cumhurbaşkanı'na suikastle suçlanan şüpheliyi iade etmiyor

37 dakika önce

Kaynak, CHANDAN KHANNA Fotoğraf altı yazısı, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, Temmuz 2021'de özel konutunda vurularak öldürülmüş, saldırıda eşi de ağır yaralanmıştı.

İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastine karışmakla suçlanan ve soruşturma kapsamında bir süre İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan tutuklu şüpheli Samir Nasrı Salem Handal'ın Haiti'ye iade edilmesi taleplerini reddetti.

Mahkeme, Handal'ın tahliyesine de karar verdi.

2017'de Haiti'nin Cumhurbaşkanı seçilen 53 yaşındaki Jovenel Moise, Temmuz 2021'de özel konutunda vurularak öldürülmüş; saldırıda eşi de ağır yaralanmıştı.

Suikastin ardında Kolombiyalı bir paralı asker grubunun olduğu iddiaları ortaya atılmış, ancak açılan davada kimse hüküm giymemişti.

Cinayeti tasarlayan isimlerden biri olmakla suçlanan Christian Emmanuel Sanon saldırıdan bir gün sonra tutuklanmıştı.

Ürdün vatandaşı iş adamı Samir Nasrı Salem Handal da suikasttan iki ay önce evini Sanon'a kiralamak ve bu şekilde suikaste yardım ve yataklık etmekle suçlanıyordu.

Handal, Kasım 2021'de ABD'den Ürdün'e giderken aktarma yaptığı İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış, o dönemde kırmızı bültenle aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Kırmızı bülten kalkmıştı"

İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, sekiz aydır tutuklu olan şüpheli Samir Nasrı Salem Handal cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Avukatları, Handal'ın suikast planlarından haberinin olmadığını savundular.

Duruşmaya, şüpheli Handal'ın avukatları Mahmut Barlas ve Tuğçe Duygu Köksal katıldı.

Avukatları, Handal'ın sadece Emmanuel Sanon'a bir ev kiralamış olduğunu; Sanon'un planlarından haberinin olmadığını savundu.

Ayrıca müvekkilleri hakkındaki kırmızı bültenle arama kararının da kaldırıldığını belirttiler.

Duruşmada söz verilen sanık Samır Nasrı Salem Handal da "İnterpol kararı sebebiyle mahkemeye çıktım ama şu anda üzerimde İnterpol kararı yok" diye konuştu.

Haiti'ye iade edilmesi durumunda işkence görüp öldürüleceğini ileri süren Handal, hakkındaki kırmızı bülten kararı kalkmış olduğu için mahkemenin kendisini salıvermesi gerektiğini savundu.

Kaynak, VALERIE BAERISWYL Fotoğraf altı yazısı, Haiti'de Moise iktidarı ekonomideki gidişat ve yolsuzluk şikayetleriyle protesto ediliyordu.

Handal'ın avukatları da Haiti'de bir ayaklanma olduğunu, on binlerce kişinin adalet olmadığı gerekçesiyle protesto gösterileri yaptığını, cezaevlerinde su ve tıbbi ekipman eksikliği bulunduğunu, müvekkillerinin iade edilmesi durumunda işkence ve kötü muameleye maruz kalacağını ileri sürdü.

Haiti, Türkiye'deki yetkililere gönderdiği resmi yazıda Handal'ın kürek cezasından muaf tutulacağını belirtmişti.

Mahkeme heyeti, savunmaları dinlemesinin ardından oy çokluğuyla Samır Nasrı Salem Handal'ın iadesinin reddine ve tahliyesine karar verdi.

Bu kararı duyan Handal, sevinçten yere kapaklandı.