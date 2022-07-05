FT yazarı Rachman: 'Erdoğan rahatsız edici bir müttefik ama Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak stratejik bir felaket olur'

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İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan bir yorumda, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki tavrının Türkiye'nin gelecekteki krizler konusunda nasıl davranacağına ilişkin soru işaretleri doğurduğu öne sürülerek "Erdoğan rahatsız edici bir müttefik. Ama Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması stratejik bir felaket olur" denildi.

Gazetenin yazarlarından Gideon Rachman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın hapiste olduğuna dikkat çekerek "İttifak, demokrasi ve insan hakları temelleri üzerine kurulduğunu söylüyor. Fakat uydurma suçlamalarla muhalifleri hapse atmak Putin'in yaptığı türden bir şey. İki liderin yakın bir ilişkisi var" dedi.

Yazıda şöyle deniliyor:

"Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç üzerinden NATO'ya şantaj yapma konusundaki istekliliği Türkiye'nin gelecekteki krizler konusunda nasıl davranabileceğine ilişkin soru işaretleri doğuruyor. Bu durumda NATO, Türkiye'siz daha iyi olmaz mı? Kesinlikle hayır. Bu hukuken mümkün olsa da, stratejik bir felaket olur.

"Türkiye NATO'dan atılırsa ve fiilen Rusya'nın müttefiki olursa Ukrayna denize çıkışı olmayan bir kara ülkesi olacak ve Rusya Akdeniz'in kapılarına dayanacak. Orta Doğu'daki güvenlik dengesi de bozulacak. Erdoğan'ın Türkiye'nin demokratik itibarına ağır bir zarar verdiğine şüphe yok. Ama Rusya'nın aksine, Türkiye, Yunanistan dışında NATO'nun geri kalanına bir tehdit oluşturmuyor.

'NATO ekonomik yardımda bulunabilir'

"NATO'nun Rusya'yı dengelemesinin artan önemi dikkate alındığında Türkiye'nin ittifak saflarında tutulması daha yaşamsal bir hale geldi. Erdoğan bunu biliyor. Türk lider, işine geldiği zaman mükemmel bir şekilde pozisyon değiştirebiliyor Erdoğan bu esnekliği Suudi Arabistan'da gösterdi. Türk ekonomisi zor durumda olduğu için Erdoğan bu tür bir gerginliği sürdüremez.

"Türk ekonomisinin zayıflığı NATO'ya Erdoğan konusunda bir koz veriyor. Enflasyon, büyük ölçüde Erdoğan'ın kötü yönetimi yüzünden neredeyse yüzde 80. Türk lirası son iki yılda yüzde 60 değer kaybetti. Büyük bir cari açık var ve Türkiye'nin sonunda IMF'nin kurtarma programına ihtiyaç duyacağından söz ediliyor. Ama 2023'teki seçim öncesinde bu Erdoğan için aşağılayıcı olur.