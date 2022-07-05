Ankara Nallıhan'da kesilen ağaçlar anıt statüsünde miydi?

Aylin Yazan

BBC Türkçe

29 dakika önce

Kaynak, Twitter/NevzatCeylan06 Fotoğraf altı yazısı, AKP Ankara Milletvekili Ceylan, bölgeye giderek kesilen ağaçlarla fotoğraf çektirdi

AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Sarıçalı Dağı'nda "anıt ağaçların Orman İşletmesi tarafından kesildiğine" yönelik iddiasına, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Mühendisleri Odası'ndan yalanlama geldi.

Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Türkyılmaz, Ceylan'ın paylaştığı fotoğraflardaki söz konusu ağaçların, Ceylan'ın iddia ettiği gibi "anıt ağaç" olmadığını, bunların ekonomik ömrünü tamamlamış ağaçlar olduğunu belirtti.

BBC Türkçe'ye konuşan Ceylan iddialarının arkasında olduğunu söylerken, iddiaları yalanlayan Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz da Perşembe günü bölgeye yeniden giderek incelemelerde bulunacaklarını söyledi.

Ne olmuştu?

AKP Ankara Milletvekili ve geçmişte bölgede Orman İşletme Şefliği yapmış olan Ceylan, 3 Temmuz günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sarıçalı Dağı'nda yaşları 500 ile 1200 olan 50'ye yakın ağacın Orman İşletmesi tarafından kesildiğini duyurarak, ağaçların fotoğraflarını paylaştı.

Kesimler Sarıçalı Dağı Milli Parkı bölgesinde bulunan ancak Milli Park'a dahil olmayan bir bölümde yapıldı.

Ceylan 1740 rakımlı bölgede, 600 civarında "anıt özelliği taşıyan" 70 ile 180 santimetre çapında, 500 ile 1200 yaş aralığında karaçam, kasnak meşesi, ardıç ve fındık ağaçları bulunduğunu belirterek, "Sarıçalı Dağı Milli Parkı'nın kuzey eteklerinde çok sayıda anıt ağaç olmasına ve mutlak korunması gereken ekosistem olmasına rağmen, Orman Genel Müdürlüğü bölgenin milli park sınırına dahil edilmesine tüm ısrarlarımıza rağmen izin vermemiştir" dedi.

Ceylan 4 Temmuz'da da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi; "Bu vahim hatanın sorumluları bu yaptıkları yanlışlığı görmelidir ve bütün orman teşkilatı bu yanlış uygulamadan ders almalıdır" açıklamasını yaptı.

"4 muhtarımız suç duyurusunda bulundu"

Ceylan ayrıca bu bölgenin İç Anadolu'dan Karadeniz'e geçiş zonunda bulunduğunu da belirterek Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz bitki coğrafyalarının tam kesiştiği nokta olduğunu, bu yüzden çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu da belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü'nün verdiği cevapların kendi sorularını yanıtlamadığını söyleyen Ceylan, açıklamanın kamuoyunu yanılttığını iddia ederek "Kesinlikle anıt ağaçtır. O muhit zaten anıt ağaçların olduğu ve mutlak korunması gereken bir bölge" diye devam etti.

Konuyla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunup bulunmayacağını sorduğumuz Ceylan "4 muhtarımız savcılığa suç duyurusunda bulundu, ben de konuyu TBMM'de basın toplantısında gündeme getirdim, bireysel olarak savcılığa başvuruda bulunmayacağım, vatandaş başvurunca bana ihtiyaç kalmadı" yanıtını verdi.

Ormanların her tarafında gençleştirme yapılamayacağını söyleyerek yapılan bu uygulamanın "yanlış" olduğunu iddia eden Ceylan; "burası bakım yapmaya, ağaç kesmeye uygun bir yer değil, mutlak korunması gereken bir alan burası. Ağaçların çoğu anıt ağaç özelliğinde. Çürük ağaç 1-2 tane vardı, diğerleri sapasağlam ağaçtı" diye konuştu.

Bölgeye neden meslek örgütleri ya da Orman Genel Müdürlüğü'nden yetkililerle gitmediği sorusuna ise; "kendim aynı zamanda o teşkilatın mensubuyum ve oralarda orman şefliği yaptım, sahayı da adım adım biliyorum, kimseyle gitmeye ihtiyacım yok" yanıtını verdi.

Bu konuları TBMM'de İklim Değişikliği Komisyonu'na ve Orman Genel Müdürlüğü'ne aktardığını ancak karşılık alamadığını da ekledi.

Kaynak, Twitter/nevzatceylan06

Orman Genel Müdürlüğü: Ağaçlar anıt statüsünde değil

Orman Genel Müdürlüğü ise yazılı bir bilgi notu ile iddiaları yanıtladı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey imzalı açıklamada "Bahse konu alan milli park sınırlarında kalmamaktadır. Üretime konu ağaçlar iddia edildiği gibi anıt ağaç değildir. Söz konusu bölmelerde endemik türlerin yayılışını ve mevcudiyetini etkileyebilecek, ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği bozacak şekilde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Sadece karaçam ağaç türüne yönelik bakım çalışması yapılmaktadır" denildi.

Ayrıca söz konusu ağaçların ekonomik ömrünü tamamlamış, yaşlanmış, gelişimleri durmuş ağaçlar olduğu aktarıldı.

Bölgede Orman Bölge Müdürlüğü personelince incelemelerin yapıldığı belirtilerek, "Sahada yapılan çalışmaların; ormanların ihtiyacına uygun, bilimsel yöntemler kullanılarak, mevcut Amenajman Planlarıyla uyumlu ve orman idaresinin teknik personelinin kontrolünde yapıldığı tespit edilmiştir. İddia edilen hususlar tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Kaynak, orman genel mÜDÜRLÜĞÜ

Türkyılmaz: Perşembe günü bölgede Bilim Kurulu ile yeniden inceleme yapacağız

Ceylan'ın iddialarına bir yanıt da Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz'dan geldi.

Türkyılmaz, 2 Temmuz'da olayla ilgili bilgi aldığını ve hemen mühendislerin sahaya giderek inceleme yaptığını, Ceylan'ı da konuyla ilgili bilgilendirdiklerini belirtti. Türkyılmaz, "Bir; ağaçlar milli park alanında değil, iki; hiçbiri anıt ağaç değil" dedi.

Aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul Beşiktaş 4 No'lu tabiat varlıkları komisyonu bölge üyesi olduğunu belirten Türkyılmaz, ağaçların sadece yaşından ötürü anıt ağaç olarak sınıflandırılamayacağını ekledi; "Çapının büyük olması, yaşının fazla olması anıt ağaç olma özelliği getirmez" dedi.

Türkyılmaz, söz konusu iddialarının arkasındaysa Ceylan'ın savcılığa suç duyurusunda bulunması gerektiğini de ekledi; "Anıt ağacın değil 50, bir tanesini bile kesmek 'görevi kötüye kullanmak' suçu oluşturur, o zaman sayın vekil neden cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunmuyor? Soru önergesi verebilir, savcılığa suç duyurusunda bulunabilir, ilgili genel müdürle, meslek örgütleriyle görüşebilir" dedi.

Türkyılmaz, Ormancılık Politika ve Bilim Kurulu'ndan akademisyenlerle Perşembe günü aynı sahayı yeniden bizzat inceleyeceklerini söyledi.

Anıt ağaç nedir?

Türkiye'de tabiat varlığı olan anıt ağaçların tespit, tescil ve ilan süreçlerini yürütme görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nde bulunuyor.

Bakanlık'ın ilgili bilgilendirmesinde anıt ağaç "Geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında köprü kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan ağaçlardan yaş, gövde çapı, tepe çapı ve boy itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ulaşan; ya da, yöre tarihinde, mistik kültüründe ve folklorunda özel yeri bulunan ağaç" olarak tanımlanıyor.

Anıt ağaçlar boyutsal, tarihi, folklorik ve mistik olarak dört gruba ayrılıyor.