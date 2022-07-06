Ekrem Karakaya cinayeti: Konya'daki doktor cinayeti sonrası Tabipler Birliği 2 gün grev kararı aldı

20 dakika önce

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Konya Şehir Hastanesi çalışanları

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından başından vurularak öldürüldü.

Doktoru silahla öldüren Hacı Mehmet Akçay da cinayet sonrası intihar etti.

Saldırganın bir ay önce kalp krizinden yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın ölümünden Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Akçay başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi.

Başından yaralanan doktor Ekrem Karakaya hemen ameliyata alındı ancak meslektaşlarının çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir mesaj paylaştı ve "caniliğin araştırıldığını" söyledi.

Doktor Karakaya'nın görev başında silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Türk Tabipler Birliği grev kararı aldı.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Konya Şehir Hastanesi

TTB, 7-8 Temmuz'da ülke çapında greve çıkacaklarını duyurdu.

Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk, saldırganın hiçbir güvenlik kontrolü olmaksızın doktorun polikliniğine kadar silahla gidebildiğini vurgulayarak "Bu saldırıyı gerçekleştirenin de bir hastanede çalışıyor olması işin garabetini göstermektedir." dedi.

TTB'den yapılan açıklamada, "Tüm üyelerimizle, tüm sağlık emek ve meslek örgütleriyle yarın sağlık kurumlarının ve sağlık müdürlüklerinin önünde olacağımızı tepkilerimizi haykıracağımızı ifade ediyoruz" denildi.

Birlik, "Sağlıkta şiddetin münferit olmadığını bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık." ifadelerini de kullandı.

Bu arada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya,

Katalog suç kapsamına alındı

Mayıs ayı içinde yapılan bir yasal değişiklikle sağlık çalışanlarına yönelik "kasten yaralama" suçu, katalog suçlar kapsamına alındı. Bu değişiklikle faillerin tutuklu yargılanmasının önü açılmıştı.

Ancak bu yasanın çıkmasından sonra Şanlıurfa'da Viranşehir'de bir yaralama olayının failleri mahkemeden serbest bırakılmıştı.