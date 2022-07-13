İşsizlik oranı Mayıs'ta yüzde 10,9 oldu

13 Temmuz 2022, 10:50 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, İş arayanlar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Mayıs'ta işsizlik yüzde 10,9 oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 9,5, kadınlarda ise yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,8 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,8 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3, kadınlarda ise yüzde 30,6.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 302 bin kişi artarak 34 milyon 624 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 72,2, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 20,3.