Datça ve Çeşme'de orman yangınları nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı

10 dakika önce

Kaynak, DHA

Muğla'nın Datça ilçesi ile İzmir Çeşme ve Manisa'nın Demirci ilçesinde orman yangınları çıktı.

Datça'daki orman yangınının, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle deniz yönünde ilerlediği ve alevlerin Datça-Hayıtbükü sahil yoluna ulaştığı bildiriliyor.

Mesudiye Mahallesi, Kocadağ'da henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, İzmir-Çeşme otoyolu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangını yerinde incelemek üzere Datça'ya gitti.

DHA haberine göre, trafiğe kapatılan sahil yolu kenarındaki ağaçlar, alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle devrilip, kaldırılarak, emniyet şeridi oluşturuluyor. Karadan müdahaleler, alevlerin yolun her iki tarafına da sıçraması nedeniyle güçlükle yapılabiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'den yaptığı açıklamada, Muğla Valiliği'nin talebi üzerine Datça'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olarak personelin yanı sıra arazöz, dozer ve su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçlarının görevlendirildiği bildirildi.

İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Zeytineli mevkiine ve İzmir - Çeşme otoyolunun bir bölümüne de sıçradı.

İzmir-Çeşme Otoyolunun trafiğe kapatılmasına neden olan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çeşme Otoyolu'nun kuzey tarafındaki yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü, otoyolun güney kısmına sıçrayan yangının Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü duyurdu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında ise 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Demirci ilçesinin kırsal Yiğitler ve Serçeler Mahallesi arasında bulunan Ördekli mevkindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerle yangının kısa sürede söndürüldüğü, ilk belirlemelere göre 2 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.