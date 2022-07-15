Aytaç Kardüz: TRT'nin 80 yaşında hayatını kaybeden efsane spikeri

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TRT'den yapılan açıklamada, "TRT ailesinin kıymetli bir ferdini; Aytaç Kardüz'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sunumu ve bilgisiyle çok yakıştığı TRT ekranlarında uzun yıllar yer alan değerli spikerimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve TRT ailemize baş sağlığı diliyoruz" denildi.