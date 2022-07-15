15 Temmuz darbe girişiminin 6. yılında Erdoğan'dan mesaj: Türkiye'nin esir edilemeyeceğini gösterdik, ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermeyeceğiz

15 Temmuz 2022, 10:23 +03 Güncelleme 26 dakika önce

Kaynak, Reuters

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "15 Temmuz gecesi Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini gösterdik" dedi.

Erdoğan mesajında, "Hainleri üzerimize salanların heveslerini kursaklarında bırakırken dostlarımızın yüreklerini ferahlattık, umutlarını güçlendirdik. Türkiye'nin bir daha benzer tehditlerle karşılaşmaması için her alanda gereken tedbirleri aldık. 15 Temmuz tarihini Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan ederek, bu büyük direniş destanının tarihe altın harflerle kazınmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca Türkiye ekonomisini çökertmeye yönelik tuzakları birer birer bertaraf ettiklerini belirtti:

"Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntıları da yaşadık ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlılığa sahibiz. Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terör örgütleriyle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomi ile teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz."

Erdoğan, "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dediği mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce anma ilanı da bugün bazı gazetelerde yayımlandı.

Kaynak, Gazeteler

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da halkı, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda yapılacak anma törenine çağırdı.

15 Temmuz darbe girişiminin "Türkiye Aşkına' temalı etkinliklerinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki anma törenlerine katılacak.

Erdoğan, ilk olarak Ankara'da darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin yakınları ve gazilerle birlikte Cumhurbaşkanlığı'ndan yürüyerek 15 Temmuz Anıtı'na geçecek. Erdoğan, anıta çiçek bıraktıktan sonra darbe girişiminde yaşamını yitiren 252 kişi için dua okuyacak.

Millet Camii'nde kılınacak Cuma Namazı ve Hatm-i Şerif programına katılacak Erdoğan, Beştepe'deki anma programı sonrası TBMM'ye geçecek. Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Anıtı'na çelenk bırakacak.

Erdoğan, Ankara programının ardındanakşam saatlerinde İstanbul'a geçecek ve Saraçhane Meydanı'ndaki anma programında bir konuşma yapacak.