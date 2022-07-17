KYK borcu: Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözler yarınki Kabine toplantısına çevrildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cuma günü Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda, gençlere seslenerek KYK borçlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından gözler yarınki Kabine toplantısına çevrildi.

Erdoğan konuşmasında, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarıyla ilgili olarak "Gençlerimizi faize kurban etmeyiz" demiş ve Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısını işaret ederek "İlk Kabine toplantımızdan sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

KYK öğrenim kredisi borçları konusu, son günlerde bazı gençlerin KYK borçlarına karşı yürüttükleri kampanyanın sosyal medyada görünür olması ardından yeniden kamuoyunun gündemine girmişti.

Erdoğan konuşmasında, "Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizi, aldıkları burslarla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Enflasyona da kurban etmeyiz" dedi.

Konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını ve kabine toplantısından sonra gerekli açıklamayı yapacaklarını belirten Erdoğan, "Milletimizin sıkıntılarını, ülkemizin imkanlarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal biz. Göreve geldiğimizde öğrencilerin aldığı burs 45 liracıktı. Bu harcı kaldıran kimdi? Biz kaldırdık" diye devam etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borcunun faizli ödeme tutarını sosyal medya hesabında paylaşan bir gencin paylaşımına yer vererek, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" ifadelerini kullanmıştı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aynı gün konuyla ilgili Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Alınan paranın kat kat fazlasıyla borçlanmanın bitmesine de, KYK borçlarının, sosyal sorumluluk projeleriyle geri ödenmesine de çok az kaldı!" diye yazdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da geçen haftaki açıklamasında bu konuya değinerek "KYK borçları konusunda gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Konu ilk kabine toplantısında ele alınacak, sonrasında Cumhurbaşkanımız etraflıca konuyu gençlerle paylaşacak" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun konuyla ilgili çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden (ÜFE) kaynaklı faiz artışlarının detaylı bir şekilde ele alındığı ve 2022-2023 akademik yılı güz dönemine yetişecek şekilde çalışmanın tamamlandığına dair basında haberler çıktı.

Sayıları 5 milyonu bulan KYK borçlularının 400 binin icralık olduğu bilgileri paylaşılıyor.

Kredi borçlarında faiz silinmesi veya düşürülmesi ve ödemelerin kolaylaştırılmasını içerecek yeni düzenlemeler bekleniyor.