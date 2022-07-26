Ege sorunu: Yunanistan ve Türkiye hangi konularda anlaşamıyor?

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Ege Denizi, binlerce ada, adacık ve kayalıktan oluşan, Asya'nın en batısıyla Avrupa'nın en doğusunun kesiştiği coğrafya, ve iki yakasındaki ülkeler Türkiye ile Yunanistan'ın arasındaki sorunların yoğunlaştığı yer.

Türkiye'ye göre sorunların ana başlıkları; deniz yetki alanları yani, kara sularının genişliği ve kıta sahanlığı, hava sahaları, aidiyeti belli olmayan adacık ve kayalıklar ile Yunanistan'ın Doğu Ege adalarını silahlandırması diye sıralanırken, Yunanistan'a göre sadece tek bir anlaşmazlık var; o da kıta sahanlığı.