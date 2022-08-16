17 Ağustos 1999 depreminde yıkılmayan yer

30 dakika önce

17 Ağustos 1999 depremi İzmit Körfezi'nde büyük can ve mal kaybına neden oldu.

Ancak depremin merkezine çok yakın olmasına rağmen, körfezdeki bir yerleşim yeri, depremden neredeyse hiç etkilenmedi.

Sonradan herkesin dikkatini çekecek olan bu yer, Tavşancıl'dı.

Peki 17 Ağustos depreminde neden Tavşancıl'da kimsenin "burnu bile kanamadı" ve hiçbir bina yıkılmadı?

BBC Türkçe ekibi depremin yıldönümünde bu sorunun cevabını araştırdı.

Video-haber: Mahmut Hamsici, Fatima Çelik

Grafikler: Osman Kaytazoğlu