Türkiye dış borçlarını nasıl ödeyecek?
Türkiye'nin cari açığının yıl sonuna kadar 40 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Kısa vadeli dış borç stoku ise 182.5 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.
Bunlara karşılık, Merkez Bankası rezervlerindeki brüt para ise yaklaşık 100 milyar dolar.
Türkiye, cari açığını kapatmaya çalışırken bir yandan da dış borcunu ödemeye çalışacak.
Bu durumda rezervlerle yükümlülükleri arasındaki farkı kapatmak için ne yapabilir?
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Akla gelen başka bir soru da şu; bir ülke borçlarını ödeyemezse ne olur?
Haber ve video: Esra Yalçınalp
Grafikler: Osman Kaytazoğlu - Selim Büyükgüner
Teşekkürler: Enis Şenerdem, Dr. Murat Üçer, Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz