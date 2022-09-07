3 şehir, 3 mahsul: Türkiye'nin çiftçisine ne oldu?

45 dakika önce

Türkiye'de son 20 yılda nüfus artışına rağmen çiftçi sayısında azalma kaydediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre 2001 yılında 2 milyon 182 bin 767 olan kayıtlı çiftçi sayısı 2021 yılında 2 milyon 173 bin 9'e geriledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verileri ise kayıtlı çiftçi sayısının son beş yılda yaklaşık yüzde 29, son 10 yılda yüzde 50'den fazla azaldığını gösteriyor.

BBC Türkçe'nin konuştuğu çiftçiler; girdi maliyetlerinin çok arttığını, tarımsal üretimin kendileri için neredeyse kazançsız hale geldiğini, serbest piyasa koşullarında ürünlerini çok düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı verilerine göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,96 arttı.

Tüm bunların yanı sıra yapılan araştırmalar Türkiye'de tarım alanlarının son 20 yılda büyük oranda azaldığını gösteriyor.

Peki tüm bunların nedeni ne?

BBC Türkçe; Manisa, Ordu ve Konya'daki üreticilerle konuşarak tarımda yaşanan sorunların kaynağını araştırdı.