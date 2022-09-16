CDS: Tek grafikte Türkiye ekonomisinin fotoğrafı

28 dakika önce

CDS'in İngilizce açılımı Credit Default Swap. Türkçesi ise Kredi Temerrüt Takas Risk Primi.Bu değer, bir ülkenin ekonomisini en çok etkileyen faktörlerden biri, çünkü borçlanma maliyetlerini belirliyor.CDS primleri genelde, devletin borçlanma senedi olan 5 yıllık devlet tahvili üzerinden değerlendiriliyor. Yalnız, Türkiye'nin de içinde olduğu dövizle borçlanmak zorunda olan gelişmekte olan ülkeler için bir pürüz var. CDS primi, tıpkı bir araç sigortası gibi işliyor. Kaza riski ne kadar artarsa sigorta primi o kadar artar.Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ege Yazgan, CDS'i ve Türkiye ekonomisi için ne ifade ettiğini BBC Türkçe'ye anlattı. Haber-Video: Ege Tatlıcı, Esra YalçınalpGrafik: Ege Tatlıcı