İstanbul’da üniversite okumanın bedeli: "Rus romanında gibi yaşıyoruz"

Fatima Çelik

BBC Türkçe

45 dakika önce

İstanbul, Türkiye'de üniversite adaylarının en çok hayalini kurduğu şehirlerden biri.

Eğitim kalitesi, staj imkanları, sosyal çevre, kültürel aktiviteler ve iş olanaklarıyla bu kent, gençleri cezbediyor.

Ancak tüm bu avantajlarının yanında İstanbul'un bir de bedeli var: Hayat pahalılığı…

Üstelik bu kentte yaşamanın maliyeti, gün geçtikçe ağırlaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Ağustos ayında enflasyon Türkiye genelinde yüzde 80,21 iken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da enflasyon yüzde 99'u aştı.