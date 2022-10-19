Bartın Amasra’da madenci yası: 'Bu kömür bizi ısıtmaz artık'

21 dakika önce

Cuma akşamı Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra İşletmesi'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. Bartın'a bağlı ilçede yas hâkim.

Ahatlar köyünden üç yakın arkadaş Okan Akgül, Şaban Yıldırım ve Mehmet Bulut da madende hayatını kaybedenler arasında.

Birlikte büyüyen, evleri yan yana dizili bu üç genç madencinin cenazeleri yan yana gömüldü.

Şaban Yıldırım, üç ay sonra 28 yaşına girecekti, evliydi ve ikiz bebeklerini bekliyordu.

Hamile eşi Sena Yıldırım, hayatını kaybeden eşinin cebinden yalnızca 183 lira çıktığını anlatıyor ve "İşte şu kadarcık para için tüm canlar yandı" diyor.

İki çocuk sahibi 27 yaşındaki Okan Akgül'ün annesi Remziye Akgül, kaybettiği oğlunu "Gözleri güzel bakan, bir bakışıyla içimi eriten bir çocuktu" diyerek anlatıyor.

Bir çocuk sahibi 31 yaşındaki Mehmet Bulut'un babası Ali Bulut ise oğlunun düzenli maaş alabilmek ve ailesini geçindirebilmek için madende çalışmaya başladığını söylüyor.

Amasra sakinleri, ilçede maden dışında yeterli istihdam olmadığını, gençlerin mecburen madende çalıştığını aktarıyor.

Aileler, madendeki patlamanın ihmal kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Hayatını kaybeden işçilerin, içeride bir gaz problemi olduğunu ve bunu üstlerine bildirmelerine rağmen çalıştırıldıkları da iddialar arasında.