Dünya Kupası İ﻿ngiliz basınında: 'Valencia, Katar'a acı bir ders verdi'

21 Kasım 2022, 08:36 +03 Güncelleme bir dakika önce

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İ﻿ngiliz gazeteleri bugünkü sayılarında dün Katar'da başlayan Dünya Kupası'yla ilgili haberlere sayfalarında geniş yer verdi. Gazetelerin ortak görüşü, Katar'ın bugüne kadar turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerin en zayıfı olduğu. Ayrıca tüm gazetelerde Fenerbahçe'de forma giyen Ekvador'un kaptanı Enner Valencia'ya övgüler var.

Ekvador turnuvanın açılış maçında Katar'ı ilk yarıda Enner Valencia'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

G﻿uardian, birinci sayfasındaki haberinde, "Harcanan o kadar paradan sonra, aşağılayıcı bir başlangıç" başlığını atmış. Habere eşlik eden fotoğrafta ise önemli bir kısmı boş tribünler gözüküyor.

Gazetenin spor sayfasındaki haberin başlığı ise "Katar, hayaletlerin ve israfın garip gösterisinden bunaldı".

G﻿uardian, açılış maçıyla ilgili haberinde ise övgüler yağdırdığı Enner Valencia için "Katar'a acı bir ders verdi" ifadesini kullanarak Güney Amerika temsilcisinin ev sahibini sürklase ettiğini vurgulamış.

F﻿inancial Times'ın ilk sayfasındaki haberde ise Ekvadorlu futbolcular, Katar galibiyeti sonrası taraftarlarını selamlarken görülüyor.

G﻿azete Katar'ın nüfusunun 3 milyondan az olduğunu, turnuva boyunca ülkeyi ziyaret edeceklerin sayısının ise 1,5 milyonu aşmasının beklendiğini yazmış.

F﻿inancial Times'ın turnuvada bugün oynanacak 3 maçla ilgili olarak dikkat çektiği nokta ise İngiltere, Hollanda ve Galler'in kaptanlarının; FIFA'ya da meydan okuyarak eşcinsel ilişkilerin suç sayıldığı Katar'da, gökkuşağı renklerinde kaptanlık pazubandı takmaya hazırlanmaları.

Times ise İngiltere Futbol Federasyonu'nun, FIFA'nın son anda soyunma odasında kaptan Harry Kane'den bu pazubandını çıkarmasını istemesinden endişe ettiğini yazmış.

G﻿azete ilk sayfasındaki haberinde ise İngiltere'nin turnuvada bugün İran'la oynayacağı ilk maçın yerel saatle 13:00'de başlayacağını hatırlatmış. Milyonlarca kişinin karşılaşmayı evlerinde ya da publarda BBC'de izleyeceğini ekleyerek.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bugün maç saatinde ofis çalışanlarının sadece beşte birinin masalarında olmaları bekleniyor.

T﻿imes başyazısında İngiltere'ye İngilizce, 1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Galler'de Galce bol şans dilemiş. Galler de turnuvadaki ilk maçında bugün ABD'le karşı karşıya gelecek.

D﻿aily Telegraph'ın ilk sayfasında ise gökkuşağı renklerinde kaptanlık pazubandı takmış İngiltere'nin kaptanı Harry Kane'nin fotoğrafı var. Gazete, İngiltere milli takımı oyuncularının İran maçı öncesi, ırkçılığa karşı diz çökme eylemi yapacağını da duyuruyor.

B﻿aşyazısında ise Katar'la ilgili tüğm tartışmaların artık geride kalması gerektiğini belirterek "Artık oyun başlasın" demiş Daily Telegraph ve Times gibi İngiltere'yle Katar'a başarılar dilemiş.

Daily Telegraph'a göre Dünya Kupası'nda İngilere için "Her şey mümkün".

G﻿azete spor sayfasında ise "Bu, Dünya Kupası'nın en kötü açılış maçı mıydı?" diye sormuş.

A﻿çılış maçında sadece 11 şut atılmış. Bu alanda istatistiklerin tutulduğu 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında görülen en düşük sayı.

K﻿arşılaşmayı izlyen seyicilerin sayısı 67 bin 372 olarak açıklandı. Ancak onların da çok büyük bölümü, haklem bitiş düdüğünü çaldığında, çoktan stadyumdan ayrılmıştı.