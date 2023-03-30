Hissedilen enflasyon: Kişisel enflasyonunuzu hesaplayın

36 dakika önce

Türkiye'de pek çok kişi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi enflasyon verilerinin kendi hissettikleri enflasyonu yansıtmadığını düşünüyor.

TÜİK'in tüketici enflasyonunu hesaplarken kullandığı harcama sepeti, herkesin harcama sepetini yansıtmadığı gibi bazıları da TÜİK'in yayınladığı verilerin bilinçli olarak düşük tutulduğunu öne sürüyor.

Biz de kişisel enflasyonunuzu hesaplayabilmeniz için bir araç geliştirdik.

TÜİK'in enflasyon sepetinin yaklaşık yüzde 80'ine denk düşen altı kategoride aylık harcama tutarınızı yazarak kişisel enflasyonunuzu görebilirsiniz.

Detaylı metodolojiyi sayfanın sonunda okuyabilirsiniz.

TÜİK'in verilerini gerçekçi bulmayanlar için, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerini de aşağıdaki hesaplayıcıya ekledik.

Böylece kişisel enflasyonunuzu hem TÜİK verilerine göre hem ENAG verilerine göre inceleyebilirsiniz.

Bu interaktif sayfayı görüntülemek için JavaScript destekleyen güncel bir tarayıcıya ve internet bağlantısına ihtiyacınız var. Başlamak için tıklayın Kişisel enflasyonunuzu hesaplayın Kişisel enflasyon hesaplayıcımızı kullanarak harcamalarınızın son 12 ayda yaklaşık ne kadar arttığını hesaplayın. Aylık harcamanızı TL olarak girin (₺) Kategorilere göre harcamalarınızdaki artış, sağ tarafta. TÜİK verilerine göre

ENAG verilerine göre Konut ve enerji 100.000'in altında sayılar girin, küsurat kullanmayın. Gıda 100.000'in altında sayılar girin, küsurat kullanmayın. Ulaşım 100.000'in altında sayılar girin, küsurat kullanmayın. Ev eşyası 100.000'in altında sayılar girin, küsurat kullanmayın. Restoran ve otel 100.000'in altında sayılar girin, küsurat kullanmayın. Diğer (tahmini) Girdiğiniz bilgilerden yola çıkarak diğer harcamalarınızı hesaplıyoruz. Bunun için ulusal ortalamaları kullanıyoruz. Bu kategoride alkollü içecekler, tütün, iletişim, sağlık, eğlence, kültür ve eğitim yer alıyor. (Ayrıntılı açıklama için metodoloji kısmına bakabilirsiniz.) Kapalı 100.000'in altında sayılar girin, küsurat kullanmayın. Harcamalarınız bir yıl öncesine kıyasla tahmini olarak ne kadar arttı? Bu ayki kişisel enflasyonunuz (yıllık) TÜİK verilerine göre 0.00 TÜFE'ye kıyasla {percent} puan {more-or-less} ENAG verilerine göre 0.00 TÜFE'ye kıyasla {percent} puan {more-or-less} Kişisel enflasyonunuz zaman içinde nasıl değişti? TÜİK verilerine göre

ENAG verilerine göre

TÜİK'in TÜFE verisi

Metodoloji

Enflasyon, her hanenin aldığı ürün ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi gösterir.

Bu hesaplayıcı için TÜİK'in yıllık TÜFE verilerini kullandık.

Bu veriler, bir ürünün fiyatının geçen yılın aynı ayına göre nasıl değiştiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan kamuoyunda, TÜİK'in enflasyon verisini siyasi nedenlerle gerçekten düşük gösterdiğine dair eleştiriler de var. Bu eleştiriler, bir grup akademisyenin Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) adı altında bir araya gelerek kendi ölçümlerini yapmasına yol açtı.

Bu hesaplayıcıya TÜFE'nin verilerine ek olarak, enflasyonu ölçmek için farklı bir sistem kullanan ENAG'ın verilerini de dahil ettik.

Hesaplayıcı en güncel enflasyon verisini kullansa da bu veriler, artan fiyatların gelecekte sizi nasıl etkilemeye devam edebileceğini göstermez.

Harcama alışkanlıklarınızdaki değişiklikler veya bir kategori içindeki farklı fiyat değişiklikleri (örneğin market alışverişlerinizde en ucuz markalar yerine en pahalıları tercih etmeye başlamanız) da bu hesaplayıcının kapsamı dışındadır.

Kullanıcılarımıza, Türkiye'deki ortalama harcama sepetinin yüzde 79'unu temsil eden altı kategori sunuyoruz.

Bunlar:

Gıda ve alkolsüz içecekler

Ulaşım (hem toplu taşıma hem kişisel araçlarla)

Konut, elektrik, yakıt ve su faturaları

Ev eşyaları ve sarf malzemeleri

Otel, kafe ve restoranlar

Giyim ve ayakkabı

TÜİK'in enflasyon verilerinde bu kategorinin dışında altı kategori daha yer alıyor. Fakat, toplam ağırlıkları yüzde 21 eden bu altı kategoriyi, hesaplayıcıyı basitleştirmek için dahil etmedik.

Bunun yerine, kullanıcıların altı kategorideki harcamalarını yazmasından sonra, TÜİK'in sepet ağırlıklarını kullanarak yazmadığı altı kategorideki harcamalarının miktarını tahmin ettik.

ENAG'ın "yönetilen/yönlendirilen ve diğer" adlı kategorisi, TÜİK'teki eğitim, alkollü içecekler ve tütün kategorilerinin toplamına denk gelmektedir.

Kişisel enflasyon hesaplayıcısıyla kendi harcama sepetinizi TÜİK ve ENAG verilerine göre inceleyebildiğiniz gibi, TÜİK'in TÜFE verisine de kıyaslayabiliyorsunuz.

Verilerinizi girdikten sonra hissettiğiniz hayat pahalılığına en fazla hangi kategorilerde yaşanan artışların yol açtığını da görebilirsiniz.

Hazırlayanlar

Bu hesaplayıcı, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) Emily Hopson'ın desteğiyle hazırlanmıştır.

Jack Rodgers: Statistics BBC.

Onur Erem: Proje lideri ve prodüktör.

Matthew Taylor: Geliştirici.

Maryam Nikan: Tasarımcı.

Johannes Dell: Editör.