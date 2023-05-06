2015'ten bugüne Türkiye'nin son beş seçiminin sonuçları
Türkiye, 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor.
14 Mayıs yaklaşırken, siyasetin bugünkü şeklini almasında önemli faktörleri barındıran son üç parlamento seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi ve yerel seçimlere ilişkin verilere göz attık.
Hazırladığımız bu interaktif harita, Haziran ve Kasım 2015 ile 2018'deki parlamento seçimini illere ve partilere göre kıyaslamayı mümkün kılıyor. Ayrıca 2018'deki son Cumhurbaşkanlığı seçimini de bulabileceksiniz.
2019 yerel seçim sonuçlarında büyükşehirlerde belediye meclis üyeliği; kalan illerde ise il genel meclis üyeliği sonuçları dikkate alındı. Harita bu verilere göre şehirlerde en yüksek oyu alan partiyi gösteriyor. Ancak belediye başkanlığı sonuçlarını içermiyor. Bu yöntem hangi partinin illerde ne kadar oy aldığını anlamanın daha etkili bir yolu.
İYİ Parti ilk kez bir seçime 2018 yılında katıldı. Bu nedenle İYİ Parti'yi yalnızca 2018 ve sonrasındaki seçim verilerinde göreceksiniz.
Haritamız, 14 Mayıs seçimleri sonrasında oluşacak yeni tabloyla güncellenecek.
Proje yönetimi: Holly Frampton
Proje lideri: Burak Abatay
Tasarım: Raees Hussain
Geliştirme: Matthew Taylor
Veriler: Leoni Robertson, Burak Abatay
Testler: Adam Allan