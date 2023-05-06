2015'ten bugüne Türkiye'nin son beş seçiminin sonuçları

23 dakika önce

Genişletmek için tıklayın Son 5 seçimin oy dağılımı Haz 2015 - TBMM AKP

CHP

HDP

MHP

SP Türkiye Geneli Oy Oranı(%) Kas 2015 - TBMM AKP

CHP

HDP

MHP

SP Türkiye Geneli Oy Oranı(%) Haz 2018 - Cumhurbaşkanlığı AKP

CHP

HDP

İYİ Parti

SP Türkiye Geneli Oy Oranı(%) Haz 2018 - TBMM AKP

CHP

HDP

İYİ Parti

MHP

SP Türkiye Geneli Oy Oranı(%) Mar 2019 - Belediye Meclisi AKP

CHP

HDP

İYİ Parti

MHP

SP Türkiye Geneli Oy Oranı(%) Seçim türünü ve yılını seçiniz Seçim türünü seçiniz Şehir ara Sıfırla Sıfırla Results Title Results Subtitle Turkey election vote share (%) Başa dön

Türkiye, 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor.

14 Mayıs yaklaşırken, siyasetin bugünkü şeklini almasında önemli faktörleri barındıran son üç parlamento seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi ve yerel seçimlere ilişkin verilere göz attık.

Hazırladığımız bu interaktif harita, Haziran ve Kasım 2015 ile 2018'deki parlamento seçimini illere ve partilere göre kıyaslamayı mümkün kılıyor. Ayrıca 2018'deki son Cumhurbaşkanlığı seçimini de bulabileceksiniz.

2019 yerel seçim sonuçlarında büyükşehirlerde belediye meclis üyeliği; kalan illerde ise il genel meclis üyeliği sonuçları dikkate alındı. Harita bu verilere göre şehirlerde en yüksek oyu alan partiyi gösteriyor. Ancak belediye başkanlığı sonuçlarını içermiyor. Bu yöntem hangi partinin illerde ne kadar oy aldığını anlamanın daha etkili bir yolu.

İYİ Parti ilk kez bir seçime 2018 yılında katıldı. Bu nedenle İYİ Parti'yi yalnızca 2018 ve sonrasındaki seçim verilerinde göreceksiniz.

Haritamız, 14 Mayıs seçimleri sonrasında oluşacak yeni tabloyla güncellenecek.

Proje yönetimi: Holly Frampton

Proje lideri: Burak Abatay

Tasarım: Raees Hussain

Geliştirme: Matthew Taylor

Veriler: Leoni Robertson, Burak Abatay