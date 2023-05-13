Soma maden faciasının 9. yılı: Maden içinden o güne ait güvenlik kamerası görüntüleri

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***Bu görüntüler BBC Türkçe'de ilk kez 13 Nisan 2015'te yayınlanmıştır.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetmişti.

BBC Türkçe faciadan bir yıl sonra o günün maden içinden güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşmıştı.

Eski BBC Türkçe muhabiri Rengin Arslan'ın ulaştığı görüntüler, kaza öncesinde ve sonrasında madenini dışında ve içinde yaşananları gösteriyor.

Dava iddianamesinde yer alan görüntülere dair, görüntüleri inceleyen Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün şu notu da dava dosyasına girmişti:

"Tetkik konusu DVR cihazlarının sistem saatleri üzerinde yapılan detaylı incelemede,

Soma-1 olarak adlandırılan DVR cihazının sistem saatinin gerçek zamandan 48 dakika geri olarak kayıt yaptığı,

Soma-2 olarak adlandırılan DVR cihazının sistem saatinin gerçek zamandan 60 dakika geri olarak kayıt yaptığı belirlenmiştir."

Dava nasıl gelişti, son durum ne?

Soma davası 2015'te başladı. Davada 5'i tutuklu 51 kişi yargılandı.

2018'in Temmuz ayında sonuçlanan davada 37 kişi beraat etti. 14 sanık, taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten cezalandırıldı.

Mahkeme, sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru'yu 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'i 18 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Can Gürkan, 18 Nisan 2019'da yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020'de kararı bozdu. Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu dört sanığa "olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama" suçundan ceza verilmesini istedi.

Ancak iki Yargıtay savcısı bu kararın düzeltilmesi için 8 Ocak 2021'de başvuruda bulundu. Dilekçede, sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olmaktan" ceza verilmesi talep edildi.

Ardından dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne geri döndü. Bu sırada 5 kişilik heyetteki 3 üye değişmişti. Yeni heyet ikiye karşı üç oyla önceki kararı bozdu. Kararda, Can Gürkan'ın bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan yargılanması gerektiği belirtildi.

Bu karar doğrultusunda aralarında patron Can Gürkan'ın bulunduğu 4 kişi "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tekrar hakim karşısına çıkması kararlaştırıldı. Dava 13 Nisan'da Akhisar Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülmeye başlandı.

2021'in Şubat ayında ise Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, yardımcısı İsmail Adalı'nın yattıkları süre göz önünde bulundurularak Soma İnfaz Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. 3 tutuklu sanığın cezaevinden serbest bırakılmasını ardından Soma davasında cezaevinde tutuklu sanık kalmadı.

Duruşmada mütalaasını okuyan savcı, Can Gürkan, Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu'nun bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmalarını, Haluk Evinç'in ise beraatini istedi.