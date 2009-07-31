'İslamcı liderin öldürülmesi iyi oldu'

Nijerya'da bir bakan, ülkede son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutulan bir tarikat liderinin ölümünün "Nijerya için iyi olduğunu" söyledi.

Image caption 39 yaşındaki Yusuf'un dört eşi ve 12 çocuğu olduğu söyleniyor.

Polis dün önce tarikat lideri Muhammed Yusuf'u yakaladığını açıklamış, birkaç saat sonra ise öldüğünü duyurmuştu. İnsan hakları örgütleri 39 yaşındaki Yusuf'un gözaltında öldürüldüğünü söylerken, emniyet güçleri çatışmada öldüğünü savunuyor. Ancak polisin cesedi gösterdiği gazeteciler arasında bulunan BBC muhabiri Bilkisu Babangida, buradaki memurların da ilk açıklamada "Öldürdük" dediğini belirtiyor. Enformasyon Bakanı Dora Akunyili, BBC'ye verdiği mülakatta olaydan kaygı duyduğunu ve "yasadışı infazları onaylamayacaklarını" söyledi. Olayı araştıracaklarını söyleyen Bakan Akunyili, yine de Muhammed Yusuf'un ölmesinin olumlu olduğunu belirtti. Akunyili "Önemli olan Yusuf'un ortadan kaldırılmış olmasıdır. Artık insanları kullanarak, gençlerin beynini yıkayarak kargaşa yaratamayacak." dedi.

Soruşturma çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Yusuf'un gözaltında öldürülmesinin yasadışı olduğunu söyledi.

Sayın Yusuf'un gözaltındayken öldürülmesi, Nijerya polisinin hukuk devletini nasıl bariz bir şekilde hor gördüğünün sarsıcı bir örneğidir. Eric Guttschuss, Human Rights Watch

Örgüt olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. Muhammed Yusuf'un lideri olduğu radikal İslamcı grup, Boko Haram (Eğitim Haramdır) ya da Taleban adıyla biliniyor ve Nijerya hükümetini devirip, katı bir şeriat uygulamak istiyor. Bu grupla güvenlik güçleri arasında günlerdir süren çatışmalarda yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Nijerya'da olaylar geçen Pazar günü Bauçi eyaletinde, Boko Haramcıların kamu binalarına saldırısıyla başlamıştı. Daha sonra üç kente daha yayılan silahlı, el bombalı saldırılarda kiliseler de hedef alındı.

Kızılhaç 3.500 kişinin çatışmalardan kaçmak için evlerini terk ettiğini açıkladı.

Müslüman-Hristiyan nüfus eşit

Muhammed Yusuf, BBC'ye geçtiğimiz günlerde verdiği bir mülakatta Batı tarzı eğitime karşı olduklarını, Darwin'in evrim teorisini reddettiklerini, dünyanın yuvarlak olduğu gibi bilimsel önermeler de Allah'ın emirleriyle çelişirse bunların da reddedilmesi gerektiğini söylemişti. 150 milyon nüfuslu Nijerya'da, Müslümanlar ve Hristiyanlar hemen hemen eşit oranda. Zaman zaman çıkan şiddet olaylarına karşın iki kesimin genelde barış içinde bir arada yaşadıkları biliniyor. Ülkenin Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzey kesiminde şeriat uygulanıyor.