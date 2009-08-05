Güney Kore'de fabrikada meydan savaşı

Güney Kore'de polis komandoları, başkentin güneyinde işçileri greve giden bir otomobil fabrikasına baskın düzenledi.

Image caption Komandolar çatıya inince işçiler kaçtı.

Fabrikanın çatısına helikopterle inen 80 kadar komando, burayı haftalardır işgal eden yüzlerce işçiyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Ancak sayılarının 500'ü aştığı belirtilen işçiler, onlara molotof kokteylleri ve mancınıklarla yanıt verdi. Sonuçta komandoların, işçilerin saklandığı boya atölyesine saldırmaktan vazgeçerek geri çekildiği bildiriliyor. Fabrikanın boya atölyesinde bol miktarda yanıcı madde bulunuyor. Güney Kore medyasına göre operasyonda en az 23 kişi yaralandı.

İşçilerin barikat kurmakta kullandığı bazı arabaların da yandığı belirtiliyor.

İflas tehlikesi

Ssangyong fabrikasındaki eylem, 21 Mayıs'ta işgücünün üçte birini oluşturan 2.600 kişiyi işten çıkarma kararı açıklandığından beri sürüyor. İşçilerden 1.600'ü, ülkenin beşinci büyük otomotiv şirketi olan Ssangyong'un tazminat teklifini kabul ederek işten ayrılmıştı. Kalan 1000 işçi ise karara direniyor. Geçtiğimiz günlerde kendilerini fabrikaya kapatan bu işçilerin yakınları ile, üretime devam etmek isteyen diğer işçiler arasında çatışma çıkmıştı. Seul'deki BBC muhabiri John Sudworth'e göre iki aydır süren grev, Ssangyong'a 200 milyon dolara mal oldu. Ve eğer bir an önce sona ermezse, şirketin ve kalan 5.000 işçinin geleceği de tehlikeye girecek.