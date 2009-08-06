Putin, Güney Akım için Ankara'da

Rusya Başbakanı Vladimir Putin bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'yı ziyaret ediyor.

Image caption Putin son beş yılda Erdoğan ile dokuz kez görüşmüş olacak.

Putin 2004 yılında, 500 yıllık diplomatik ilişki tarihinde Türkiye'yi resmen ziyaret eden ilk Rus lideri olmuştu. Putin'in Ankara'da temaslarındaki en önemli gündem maddesini enerji konularının oluşturması bekleniyor. Rus tarafının beklentisi, doğal gazlarını Avrupa'ya ulaştıracak yeni hatlardan Güney Akım'ın Türk karasularından geçmesine izin veren anlaşmanın imzalanması. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Uşakov dün, Putin ile Erdoğan'ın Güney Akım'ın bu izni içeren bir anlaşmayı imzalayacaklarını söyledi. Türkiye'nin Güney Akım'a olumlu tavır takınmasının kendileri için son derece önemli olduğunu ifade eden Uşakov, ''Bu bizim için hem siyasi hem de ekonomik açıdan oldukça önemli. Türk hükümetinin bir kaç gün içinde denizde keşif yapılması ve karasularında inceleme yapılabilmesiyle ilgili izni vereceğini umuyoruz.'' dedi.

Bir çeşit uzlaşıda bulunduk. Onlar Güney Akım'da taviz verdiler. Biz de Samsun-Ceyhan boru hattında biraz taviz verdik. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Uşakov

Uşakov, ''Bir çeşit uzlaşıda bulunduk. Onlar Güney Akım'da taviz verdiler. Biz de Samsun-Ceyhan boru hattında biraz taviz verdik'' ifadesini kullandı. Reuters haber ajansı da, ismini açıklamadığı bir Türk yetkilinin bir anlaşma imzalanacağı haberini doğruladığını duyurdu. Anadolu Ajansı'nın haberinde ise Ankara'nın, Rus hatlarına rakip olarak gösterilen Nabucco boru hattı anlaşmasının geçenlerde imzalanmasıyla, Rusya'nın Güney Akım boru hattının gündemden kalkacağı iddialarına katılmadığı ve iki projenin de artan talep karşısında kârlı olabileceği vurgulandı. Ajans "Bu nedenle de Putin'in ziyareti sırasında Güney Akım'ın Mavi Akım'a paralel bir şekilde Avrupa'ya ulaştırılması konusununda Rus tarafının nabzı yoklanacak." ifadesini kullandı.

Bu arada ziyaret sırasında, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin de Türkiye'de olacağı ve bugün öğlen saatlerinde başbakanlıkta yapılacak imza törenine katılacağı açıklandı. Güney Akım projesi, Rus enerji devi Gazprom ile İtalyan enerji şirketi ENİ ortaklığıyla inşa edilecek.

Diğer hatlar

Anadolu Ajansı'na göre görüşmelerde ayrıca Mavi Akım-2 doğal gaz boru hattının İsrail'e uzatılması, Samsun-Ceyhan petrol boru hattı, nükleer enerji santrali ve Tuz Gölü altında doğal gaz deposu inşaatının bir Rus şirketi tarafından yapılması konularının ele alınması bekleniyor.

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Türkiye, Mavi Akım-2'nin İsrail'e kadar uzatılması ve Samsun-Ceyhan petrol boru hattının hayata geçirilmesi ile Rus doğal gazının ve petrolünün Hindistan'a kadar ulaştırılabileceği, bu sayede Türkiye'nin de en önemli enerji kavşağı haline geleceği görüşünde. Rus petrolünün Burgaz-Dedeağaç boru hattı yerine Samsun-Ceyhan boru hattından taşınmasının da daha makul olduğunu kaydeden Ankara, bu tezini Dedeağaç'taki limana sadece küçük gemilerin yanaşabildiğini, Ceyhan'da ise böyle bir sıkıntının olmadığını söyleyerek savunuyor. Putin'in ziyareti sırasında 2011 yılında sona erecek olan Türkiye'nin batı hattından Rusya'dan aldığı gaz anlaşmasının 20 yıl uzatılmasını öngören anlaşmaya da imza atılacak.

Nükleer santral

Ziyaretin bir diğer önemli gündem maddesini de Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin inşası konusu oluşturuyor. Moskova, Rus Atomstroyexport-Inter RAO ile Türk şirketi Park Teknik'in oluşturduğu konsorsiyumunun kazandığı ihalenin bir an önce sonuçlandırılmasını beklerken, tarafların fiyat konusundaki son durumu Putin ziyareti sırasında bir kez daha ele alması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin dün ziyaret öncesinde soruları yanıtlarken son aylarda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Moskova'ya, Başbakan Erdoğan Soçi'ye, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da yine Moskova'ya gittiğini hatırlatarak, "Bütün bunlar birbirimizi çok yakın bir ortak olarak gördüğümüzün işaretleri olarak algılanmalı." dedi. Özügergin, Putin'in ziyaretinde nükleer enerjide işbirliği alanında anlaşmalar imzalanacağını söyleyerek bu belgeleri "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanılmasına İlişkin İşbirliği Anlaşması", "Nükleer Kazaların Erken Bildirimi ve Nükleer Tesisler Hakkında Bilgi Değişimi Anlaşması" olarak saydı.

Gümrük sorunu

Ziyaretin bir diğer önemli gündem maddesini ise Rus gümrüklerinde Türk tırlarına uygulanan sıkı denetim konusu oluşturacak. Başbakan Erdoğan'ın bizzat Putin'e aktardığı soruna henüz bir çözüm bulunmazken, Türk mallarının gümrüklerde tek tek sayılması yüzünden Rusya'ya yapılan ihracatta büyük düşüş yaşandı. Ankara, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ticaret hacminin 38 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye aleyhine büyük bir dengesizlik bulunduğunu belirterek, gümrüklerdeki sorunların bir an önce çözümü ve hatta ticaret hacmindeki dengesizliğin giderilmesi için Türk şirketlerine daha fazla kolaylık sağlanmasını istiyor. Putin, Erdoğan ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gümrük sorunuyla ilgili soru üzerine, "Eğer iş yapıyorsanız sorun vardır. Sayın Erdoğan ve ben bürokrasiye karşı ortak mücadele edeceğiz." demişti.