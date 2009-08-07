Gürcistan savaşının birinci yıldönümü

Geçen sene yaz ayları, Rusya ile eski Sovyet cumhuriyeti Gürcistan arasında uzun süredir gergin olan ilişkilerin sıcak çatışmaya dönüştüğüne tanık oldu.

Çatışma, kısa süreliydi ama Kafkas'lara ve genelde dünya politikasına etkisi büyük oldu.

Savaş, Nato üyesi olmak isteyen Gürcistan açısından tam bir askeri yenilgiyle sonuçlandı.

Gürcistan'ın kendi toprakları dahilinde gördüğü, ama tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş olan iki bölgesi -Güney Osetya ve Abhazya- Moskova tarafından bağımsız cumhuriyetler olarak kabul edildi.

Gündem programında, Gürcistan savaşının birinci yıldönümünde Kafkaslar'da nelerin değiştiği sorusuna yanıt arıyoruz.