'Kırmızı pancar direnci artırıyor'

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre kırmızı pancar suyu içmek, vücudun direncini artırıyor.

Image caption Kırmızı pancardaki nitrat sayesinde spor yapmak daha az yorucu oluyor

Buna göre egzersiz süresi de %16 oranında artabiliyor. Bu sebzede bol miktarda bulunan nitrat maddesi fazla oksijen ihtiyacını engelliyor; bu sayede spor yapmak daha az yorucu oluyor. Exeter Üniversitesi araştırmacıları nitratın, sporda dayanıklılık için düzenli egzersizden daha etkili olduğunu söylüyor. Bilim adamları bu buluşlarının kalp, solunum yolu ve metabolizma hastalıklarına yakalananlar ve atletler için önemli olduğuna inanıyor.

Deney

Araştırma çok ufak bir gruba dayanıyor. Deney kapsamında 19-38 yaş arasındaki sekiz erkeğe altı gün boyunca, günde yarımşar litre organik kırmızı pancar suyu verildi. Bu süre sonunda deneklerden jimnastik salonunda bisiklete binmek gibi bazı egzersizleri yapmaları istendi. Daha sonra gruba altı gün boyunca aynı renkte, ancak kırmızı pancar olmayan bir meyve suyu verildi ve testler tekrarlandı.

Deneklerin kırmızı pancar suyu içtiklerinde çok daha hızlı oldukları görüldü. Araştırmacılar, kırmızı pancar suyunun direnci nasıl artırdığını henüz tam olarak çözemediklerini söylüyor. Ancak nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi ve bu nedenle egzersizde kullanılan oksijen miktarının azalmasıyla ilgili olduğu sanılıyor. Bedfordshire Üniversitesi'nden Spor Bilimi Profesörü John Brewer ise bu sonucu spor yapan insanlar adına heyecan verici bulduğunu, ancak sürecin iyice anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bundan önceki araştırmalarda da kırmızı pancar suyunun tansiyonu düşürdüğü kanıtlanmıştı.