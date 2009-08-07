Tamil Kaplanları'na bir darbe daha

Sri Lankalı yetkililer, Tamil Kaplanları'nın yeni lideri Selvarasa Pathmanathan'ın tutuklandığını açıkladı.

Image caption Tutuklama haberi bu sabah Sri Lanka'da manşetlerdeydi.

Sri Lanka savunma bakanı BBC'ye, KP adıyla bilinen Pathmanathan'ın yıllardır yaşadığı Tayland'da tutuklandığını söyledi. Pathmanathan, Mayıs ayında Sri Lanka ordusunun yendiği Tamil Kaplanları örgütünden geriye kalan güçlerin başına geçmişti. Hakkında İnterpol'ün çıkardığı iki arama emri vardı. Tamil Kaplanları ise tutuklama haberini doğruladı, ancak liderlerinin Malezya'da ele geçirildiğini söyledi. Haberi BBC'ye veren Sri Lanka Savunma Bakanı Gotabaya Racapaksa, tutuklamanın nasıl yapıldığını açıklamadı. Pathmanathan'ın yıllardır örgütün silah kaçakçılığı faaliyetlerini yönettiği sanılıyor. Ancak eski lider Velupillai Pirabhakaran ile diğer üst düzey komutanların Mayıs'ta kuzeybatı Sri Lanka'da öldürülmesinin ardından liderliğe getirilmişti. Pathmanathan lider olduktan sonra Tamil Kaplanları'nın silahlarını susturmaya ve Tamil azınlık için ayrı bir devlet kurma amacına şiddete dayanmayan yöntemler ile ulaşmaya karar verdiklerini söylemişti. Bu, örgüt için yeni ve ciddi bir darbe oldu. Pathmanathan'ı ayrıca Hindistan da eski Başbakan Raciv Gandi'ye 1991 yılında kadın bir Tamil intihar eylemcisinin düzenlediği suikastle ilgili olarak arıyor.