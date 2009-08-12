Televizyon sunucusu "kirli işler içinde"

Brezilya polisi bir televizyon sunucusunu uyuşturucu ticaretine karışmak, rakiplerinden kurtulmak için cinayet emirleri vermek ve böylece reytinglerini arttırmakla suçladı.

Image caption Wallace Souza'nın siyasetçi kimliğinden ötürü dokunulmazlığı bulunuyor.

Aynı zamanda siyasetçi de olan Wallace Souza, bu iddiaların rakipleri tarafından kendisini yıpratmak için ortaya atıldığını ve hiçbir kanıta dayanmadıklarını ileri sürdü.

Ancak polis, Souza'nın Amazonas eyaletinde bazı cinayetler için emir verdiğini ve televizyon ekiplerini de uyararak olay yerine ilk ulaşmalarını sağladığını söylüyor.

Hakkındaki soruşturma nedeniyle, Souza'nın televizyon programı geçtiğimiz yılın sonlarında yayından kaldırılmıştı.

Eğer polisin suçlamaları haklı çıkarsa, bu durumda söz konusu televizyon programının sadece suç olaylarını bildirmekle kalmadığı, bizzat bu olayların arkasında yer aldığı ortaya çıkacak.

Reyting

Yetkililer, Souza'nın uyuşturucu ticaretindeki rakiplerinden kurtulmak ve reytinglerini arttırmak için en az beş cinayet emri verdiğine inanıyor.

Souza'nın, Amazonas eyaletinde temsil ettiği bölgenin boğazına kadar suça battığı yönündeki iddialarını kanıtlamak istemiş olabileceğini söylüyorlar.

Yerel bir polis, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, infaz emrinin yalnızca Souza ve oğlundan geldiğini belirtiyor.

Eyaletin güvenlik yetkilisi Francisco Cavalcanti, böylece gerçeklerin su yüzüne çıktığını söylüyor.

Cavalcanti, "Birçok kez gerçekleri çarpıttılar, uydurma haberler yaptılar." diye konuşuyor.

Wallace Souza, uyuşturucu ticaretine karışmak ve silah bulundurmak gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.

Ancak siyasetçi kimliğinden ötürü dokunulmazlığı bulunuyor.

Oğlu Rafael ise cinayet, uyuşturucu tacirliği ve yasa dışı yollarla silah bulundurmak suçlamalarıyla tutuklandı.

Eski bir polis olan ve teşkilattan uzaklaştırılan Wallace Souza'nın avukatları, müvekkilleri hakkındaki suçlamaların bir karalama kampanyasından ibaret olduğunu öne sürüyor.