Yıldız yiyerek büyüyen galaksi

Yeni bir araştırma, dev Andromeda galaksisinin daha küçük galaksilerin yıldızlarını yutarak büyüdüğünü gösteriyor.

Image caption Andromeda'nın çevresindeki galaksileri yiyerek büyüdüğü anlaşılıyor

Uluslararası bir ekip Andromeda'nın haritasını çıkarırken "cüce galaksilere" ait yıldızların kalıntılarına rastladı.

Gök bilimciler bulgularını bilim dergisi Nature'daki makalelerinde sundular.

Yıldızların başka galaksiler tarafından yutulması daha önce de dile getirilen bir teoriydi.

Fakat bu kez uzmanların Andromeda'nın derinliklerine kadar giren gözlemleri, bunu kanıtlayan ayrıntılı görüntülere ulaşılmasını sağladı.

Bu da "hiyerarşik model" diye tanımlanan galaksi oluşum teorisinin kanıtını oluşturuyor.

Bu teori, büyük galaksilerin çevresinin yuttukları daha küçük galaksilerin kalıntılarıyla çevrili olduğunu söylüyordu.

İlk Anromeda haritası

Gök bilimciler bu çalışmayla Andromeda'nın çevresinin haritasını ilk kez çıkarmış oldu.

Gariptir ki bir yandan galaksiler oluşurken, bir yandan da diğer galaksilerin yok olması gerekiyor. Dr Scott Chapman, Cambridge Üniversitesi

Bunu yaparken de galaksinin kendisi tarafından oluşturulmayan yıldızlara rastladılar.

Çalışmaya katılan uzmanlardan Western Ontario Üniversitesi'nden gök bilimci Pauline Barmby, BBC'ye bulunan yıldız kalıntılarının yörünge rotasına bakılarak aslında hangi galaksiye ait olduğunun anlaşılabildiğini söylüyor.

Barmby, "Andromeda o kadar yakın ki bütün yıldızlarının haritasını çıkarabiliyoruz ve galaksinin çeperlerinde aynı yörüngede seyreden bir grup yıldız fark ettiğinizde, onların daha önce başka bir yere ait olduğunu anlıyorsunuz." diyor.

Dünyadan aşağı yukarı 2,5 milyon ışık yılı uzaklıktaki Andromeda uzmanlara göre hala büyüyor.

Gök bilimciler ayrıca yakındaki Triangulum galaksisinin bir grup yıldızının Andromeda'ya doğru yaklaştığını da saptamış.

Cambridge Üniversitesi Gök Bilim Enstitüsü'nden Dr Scott Chapman "Sonunda bu iki galaksi tamamen birleşebilir." diyor ve devam ediyor:

"Gariptir ki bir yandan galaksiler oluşurken, bir yandan da diğer galaksilerin yok olması gerekiyor."